Trwa Tydzień Świadomości Raka Płuca w Warszawie. Można porozmawiać ze specjalistami

Już w środę na FB Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Odział Szczecin o godz. 18 można wzwiąć udział w webinarze z udziałem dr n. med. Magdaleny Knetki-Wróblewska, onkologa klinicznego z Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy i Aleksandry Wilk z Sekcji Raka Płuca Fundacji To Się Leczy.

W czwartek, 20.10 między godz. 17.00 a 19.00 można bezpośrednio porozmawiać ze specjalistą - dr n. med. Magdaleną Zaborowską-Szmit, pod tel. 727 452 483.

Wcześnie wykryć chorobę

Jak podkreślali eksperci zgromadzeni na konferencji prasowej inaugurującej Tydzień Świadomości w Warszawie, wdrożenie odpowiedniej profilaktyki i wczesne wykrycie choroby, a także zastosowanie nowoczesnego leczenia mają kluczowy wpływ na rokowania chorego. Podkreślają, że badań przesiewowych nie należy się bać, bo ratują życie.

– Według danych ponad 8 mln. Polaków nadal pali papierosy, co stanowi główną przyczynę rozwoju raka płuca. Obecnie tendencje się odwróciły, zauważamy spadek osób palących wśród mężczyzn i wzrost wśród kobiet – wskazuje prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski. Kluczowe jest wykrycie raka płuca we wczesnym stadium choroby. Dlatego tak ważne jest badanie przesiewowe wykonane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej, które pozwala wykryć nawet bardzo małe zmiany w płucach, niezauważalne na zdjęciu rentgenowskim, przy jednoczesnym użyciu niższej dawki promieniowania- dodaje ekspert.

Co ważne, w samym województwie mazowieckim w tym roku blisko 3 tysiące osób może skorzystać jeszcze z darmowych badań przesiewowych w kierunku raka płuca.

Pełną listę ośrodków, gdzie można wykonać badania przesiewowe niskodawkową tomografią komputerową można znaleźć na stronie Fundacji To Się Leczy/ Aktualności..

Tydzień Świadomości Raka Płuca w Warszawie, realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii Pogoń Raka! Skojarz Fakty! i ułatwia mieszkańcom Warszawy dostęp do specjalistów. W ramach Tygodnia zaplanowano webinar z ekspertami i dyżury telefoniczne ze specjalistą.

Rak płuca w Polsce

Rocznie z powodu raka płuca umiera ok. 20 tys. osób w Polsce. Jest on w 80 proc. rozpoznawany w zaawansowanym stadium choroby, gdzie pozostają ograniczone możliwości leczenia. Najczęściej w sposób bezobjawowy, co stanowi główny problem związany z jego wczesnym wykrywaniem i diagnostyką. Główną przyczyną rozwoju raka płuca jest wieloletnie palenie lub narażenie na dym papierosowy. Zdarza się, że osoby, które nigdy nie paliły również chorują na tego typu nowotwór.

Przez długie lata nowotwór rozwija się skrycie, dlatego osoby palące papierosy powinny jak najszybciej rzucić palenie. Osoby, które mają za sobą ponad 20 paczkolat powinny zgłosić się na badanie przesiewowe: niskodawkową tomografią komputerową.

Niepokojące objawy raka płuca, takie jak nawracające zapalenia płuc i oskrzeli, przewlekły kaszel, długotrwała chrypa, krwioplucie, pojawiają się już w zaawansowanym stadium nowotworu.