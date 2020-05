5 niebezpiecznych błędów dotyczących żywności – też je popełniasz w kuchni?

Chociaż rzadko myślisz o swojej kuchni jako miejscu niebezpiecznych zarazków i chorób przenoszonych przez żywność, zapewne często popełniasz błędy, które mogą do tego prowadzić. Bakterie takie jak E. coli, salmonella i toksyny botulistyczne mogą pojawić się w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, nawet gdy nie panuje żadna znana epidemia. Dlatego szczególnie ważne jest, aby zawsze ćwiczyć dobrą higienę w kuchni i budować nawyki bezpiecznego obchodzenia się z żywnością, gotowania i przechowywania.

W kuchni jest kilka powierzchni i przedmiotów, z których korzystasz codziennie, a nie zawsze są całkowicie czyste. Jeśli regularnie są moczone, mogą mieć bakterie, pleśń i drożdże, co może ostatecznie doprowadzić do choroby. W tej chwili bardzo ważne jest, aby utrzymać układ odpornościowy w doskonałej formie, aby miał większą szansę na walkę z koronawirusem. Jakich błędów w kuchni nie należy popełniać? Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) są to najczęstsze przyczyny zatruć pokarmowych na świecie.

