Ile można schudnąć na diecie jogurtowej? To zależy od naszej wagi wyjściowej oraz indywidualnych predyspozycji np. tempa przemiany materii. Dieta ta nie jest wyjątkowo restrykcyjna, jednak przed jej zastosowaniem warto wziąć pod uwagę to, że nie jest ona przeznaczona dla osób cierpiących na choroby nerek oraz nietolerujących produktów mlecznych.

Dieta jogurtowa – zasady

Zasady diety jogurtowej nie są dość skomplikowane. Chcąc ją zastosować, trzeba przede wszystkim przygotować się na to, że fermentowane napoje mleczne staną się na 14 dni podstawą codziennego menu. I tutaj pojawia się problem, który dotyczy przede wszystkim osób odczuwających po spożyciu produktów mlecznych dyskomfort trawienny, który wcale nie musi wynikać z alergii oraz nietolerancji pokarmowej. Warto zaznaczyć, że fermentowane napoje mleczne naturalnie nie zawierają laktozy, bo jest ona rozkładana przez bakterie fermentacji mlekowej, więc nie powinny szkodzić alergikom.

Pomimo braku alergii lub nietolerancji istnieją osoby, u których po spożyciu większej ilości przetworów mlecznych, pojawiają się dość nieprzyjemne objawy wynikające m.in. z pobudzenia perystaltyki jelit, czyli odczuwalne ruchy jelitowe, nieprzyjemne i krępujące odgłosy z żołądka (burczenie), wzdęcia, a nawet rozwolnienie. Jest to spory problem, który może być przeciwwskazaniem do zastosowania diety jogurtowej, bo w znacznym stopniu utrudnia on normalne funkcjonowanie.

Dieta jogurtowa jest dietą wysokobiałkową, dlatego daje szybki i skuteczny efekt odchudzający. Przez wielu specjalistów od spraw żywienia polecana jest ona jako zdrowa i chroniąca przed efektem jo-jo, ale tutaj decydujące okazują się nie tylko nasze nawyki po jej zakończeniu, ale także właściwe wybory żywieniowe.

Aby dieta jogurtowa działała, trzeba pamiętać o:

spożywaniu jedynie naturalnych przetworów mlecznych (bez zbędnych dodatków np. mleka w proszku, zagęstników, aromatów i wsadu owocowego),



rezygnacji z jogurtów smakowych oraz produktów „light” na rzecz samodzielnie przygotowywanych jogurtów ze świeżymi owocami i koktajli mleczno-owocowych,



piciu dużej ilości wody mineralnej (minimum 2 litry na dobę),



regularnym spożywaniu posiłków (3 posiłki główne i 2 przekąski).



Dieta jogurtowa oprócz produktów mlecznych dopuszcza także spożywanie owoców, warzyw, chudego mięsa oraz produktów pełnoziarnistych np. naturalnych płatków zbożowych, dzięki czemu dostarcza energii i pozwala normalnie funkcjonować.

Dieta jogurtowa – efekty

Efekty diety jogurtowej mogą zaskoczyć, bo pozwala ona w miarę zdrowo schudnąć nawet do 6 kg w ciągu 14 dni. Jednocześnie dieta jogurtowa nie jest obarczona dużym ryzykiem, które wiąże się ze stosowaniem porównywalnych w efektach głodówek.

Główne zalety diety jogurtowej to:

wysoka wartość odżywcza (białko, witaminy m.in. z grupy B, witamina A i D, wapń, fosfor).



poprawa pracy układu trawiennego,



działanie usprawniające metabolizm,



odbudowa naturalnej mikroflory jelitowej,



brak uczucia głodu,



brak zmęczenia i złego samopoczucia,



minimalne ryzyko wystąpienia efektu jo-jo,



szybkie i trwałe efekty, o ile zadbamy o przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania po jej zakończeniu.



Co więcej, dieta jogurtowa jest skutecznym sposobem na wsparcie naturalnej odporności, bo dostarcza do organizmu kluczowe dla funkcjonowania układu immunologicznego „dobre” bakterie probiotyczne. Trzeba pamiętać, że stosując dietę jogurtową, musimy dostarczyć do organizmu także prebiotyki, które pozwalają przetrwać bakteriom probiotycznym i są niezbędne do ich namnażania się w jelitach. Prebiotyki to m.in. błonnik pokarmowy, dlatego posiłki na bazie jogurtu warto wzbogacić naturalnymi płatkami owsianymi, otrębami i zarodkami pszennymi, a także owocami drobnopestkowymi np. truskawkami i malinami.