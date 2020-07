Oprócz bólu brzucha masz także takie objawy? Twój stan może być poważny

Choć ból brzucha jest bardzo częstą dolegliwością, to nie zawsze mamy do czynienia z tzw. zwykłym bólem brzucha, który powoduje np. niestrawność. W niektórych przypadkach dolegliwościom bólowym towarzyszą dodatkowe objawy, które powinny skłonić do natychmiastowej konsultacji lekarskiej. Kiedy ból brzucha wymaga wizyty u lekarza i dlaczego nie wolno go bagatelizować?

Silny, przeszywający, utrudniający normalne funkcjonowanie – ból brzucha sam w sobie jest niepokojącym sygnałem, który wysyła nasz organizm. Jeżeli towarzyszą mu takie objawy jak: wysoka gorączka, wymioty, biegunka, krwiomocz lub drętwienie kończyn, trzeba jak najszybciej udać się do lekarza. Ból brzucha – przyczyny Ból brzucha to jedna z najczęstszych dolegliwości, z którymi staramy się walczyć domowymi sposobami lub z pomocą leków i ziół dostępnych bez recepty. Niestety, w niektórych przypadkach konieczna jest wizyta u lekarza, która pozwala uniknąć poważnych powikłań zdrowotnych. W większości przypadków ból brzucha związany jest z naszymi nawykami żywieniowymi oraz trybem życia. Na jego pojawienie się wpływają zarówno dieta, regularność spożywania posiłków, jak i codzienny stres. Do częstych przyczyn bólu brzucha, zaliczamy m.in.: przejedzenie (związane ze spożyciem zbyt dużej porcji pokarmów oraz związane z obfitym posiłkiem po całym dniu poszczenia),



niestrawność (związaną ze spożyciem pokarmów tłustych, smażonych lub wzdymających),



emocje,



silny stres,



wzdęcia,



zaparcie,



kolkę jelitową,



zespół jelita drażliwego (IBS),



skurcze związane z menstruacją oraz owulacją. W powyższych przypadkach ból nie utrudnia normalnego funkcjonowania (z wyjątkiem zespołu jelita drażliwego, który wpływa negatywnie zarówno na formę fizyczną, jak i psychiczną) i szybko mija np. po wypiciu herbaty miętowej, naparu z rumianku lub masażu brzucha. Ważne: nawracające bóle brzucha, które są powodowane „błahymi” przyczynami, nie powinny być bagatelizowane, bo sugerują, że organizm nie radzi sobie z nawykami żywieniowymi lub trybem życia. Co więcej, nawet niezbyt silne bóle brzucha mogą być objawem poważnej choroby, która nie musi być związana z układem pokarmowym. Ból brzucha – objawy, które wymagają konsultacji lekarskiej 1. Gorączka lub przewlekły stan podgorączkowy Ból brzucha i gorączka to objawy wielu chorób. Mogą one wskazywać na m.in.: zapalenie wyrostka robaczkowego,



stan zapalny w obrębie układu moczowego,



kolkę nerkową,



stan zapalny w obrębie kręgosłupa lędźwiowego,



schorzenia wątroby,



schorzenia trzustki,



schorzenia jelit,



schorzenia woreczka żółciowego. Gorączka lub stan podgorączkowy w połączeniu z bólem brzucha często występują na początku wielu infekcji np. schorzeń wieku dziecięcego oraz przeziębienia, grypy i wirusowego zapalenia jelit, które potocznie nazywane jest grypą żołądkową. Podwyższona temperatura ciała nie towarzyszy niestrawności, przejedzeniu i bólom brzucha, które powodowane są przez stres. 2. Wymioty Mdłości i wymioty pojawiają się m.in. przy niestrawności i zatruciu pokarmowym, jednak gdy są uporczywe oraz towarzyszy im podwyższona temperatura ciała, wymagają konsultacji lekarskiej. Pojawienie się silnych mdłości i wymiotów wraz z bólem brzucha i gorączką może sugerować wiele chorób m.in. zapalenie wyrostka robaczkowego, schorzenia woreczka żółciowego i skręt jelit. 3. Parcie na pęcherz Parcie na pęcherz to jeden z pierwszych objawów schorzeń układu moczowego, które mogą powodować m.in. bakterie. W przypadku schorzeń obejmujących układ moczowy ból zwykle lokalizuje się w okolicy podbrzusza oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa; może też promieniować np. do pachwiny. Konsultacji lekarskiej wymagają także problemy z oddawaniem moczu, krwiomocz i inne dolegliwości związane z opróżnianiem pęcherza i wyglądem oraz zapachem moczu. W przypadku schorzeń układu moczowego często występuje gorączka. 4. Drętwienie kończyn, ból promieniujący pod łopatkę, do ramienia lub żuchwy Bólem w nadbrzuszu może objawiać się zawał serca. W tym przypadku ból zlokalizowany jest za mostkiem i często towarzyszą mu dodatkowe objawy m.in.: mrowienie i drętwienie kończyn,



ból pod łopatkami,



ból ramienia lub żuchwy,



niepokój,



osłabienie,



pocenie się,



duszności. Ważne: do lekarza powinniśmy zgłosić się, gdy ból brzucha jest bardzo silny, pojawia się nagle oraz utrudnia nam normalne funkcjonowanie. Nigdy nie zależy bagatelizować bólu brzucha, który uporczywie nawraca, nawet gdy nie towarzyszą mu dodatkowe objawy.