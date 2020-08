Jak sprawić, by pokrojone awokado dłużej pozostało świeże?

Chociaż każdy ma swój sposób na utrzymanie świeżości awokado, nie wszyscy to potrafią. Tymczasem to, co działa za każdym razem, nie wymaga niczego więcej niż cytryny, która prawdopodobnie już znajduje się w twojej lodówce.