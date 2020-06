5 porannych rytuałów, które pomagają zachować zdrowie

Udany początek dnia to recepta na dobry humor i optymistyczne podejście do życia. Znacznie łatwiej jest podołać codziennym obowiązkom, kiedy dobrze się czujemy i mamy energię do działania, a możemy ją zyskać właśnie dzięki porannym rytuałom. Zapomnij o porannym zabieganiu, wstań kilka minut wcześniej i przekonaj się, że z pozoru nieistotne rytuały odmienią twoje samopoczucie i stan zdrowia.

Po co nam poranne rytuały?

Poranek wielu osobom kojarzy się z zamieszaniem, pośpiechem oraz walką z uciekającym czasem. Ciągły stres, który dopada nas już o świcie, nie wpływa pozytywnie na stan naszego zdrowia, samopoczucie i poziom energii. Poranne rytuały mogą o 180 stopni odmienić początek dnia oraz znacząco poprawić nasze zdrowie. Jest jednak jeden warunek – aby tak się stało, musimy znaleźć na nie czas, najlepiej codziennie, co może wiązać się z koniecznością wcześniejszego wstania z łóżka. Opcjonalnie poranne rytuały mogą stać się częścią każdego dnia wolnego i w tym przypadku powinny uwzględniać nie tylko szybkie sposoby na zdrowie, ale także skuteczne sposoby na relaks i regenerację.

Dosypianie i ciągłe korzystanie z opcji „drzemka” to jeden z powodów naszego porannego stresu. Choć możemy sądzić inaczej, to te dodatkowe 5, 10 czy 15 minut snu nie poprawiają naszego samopoczucia – wręcz przeciwnie – mogą sprzyjać porannym bólom głowy i uczuciu zniechęcenia, które często pojawia się u osób przesypiających jedynie kilka godzin.

Poranne rytuały zamiast dodatkowych kilku minut snu pomogą wypełnić poranek pozytywną energią i pozwolą zauważyć zmianę samopoczucia nie tylko o poranku, ale także w południe i wieczorem. Zaczynając dobrze dzień, szybko odczujemy poprawę samopoczucia, która warta jest poświęcenia kilku minut snu.

Poranne rytuały dla zdrowia

1. Rozciągnij się po wstaniu z łóżka

Coraz częściej wyskakujemy z łóżka jak rażeni piorunem. Nierzadko skutkuje to nieprzyjemnymi zawrotami głowy, które psują humor o poranku. Czas na zmiany! Zanim wstaniesz z łóżka, rozprostuj kończyny i kręgosłup, podnieś się powoli i usiądź na łóżku, a następnie unieś ręce ku górze, rozciągając zastane mięśnie. Teraz możesz pomaszerować do kuchni lub sypialni dzieci i rozpocząć dzień. Co daje rozciągnięcie mięśni i kręgosłupa przed wstaniem z łóżka? Po pierwsze – zapobiega porannym zawrotom głowy przy wstawaniu, bo kilka nieskomplikowanych ruchów potrafi skutecznie pobudzić krążenie. Po drugie – zapobiega uczuciu sztywności mięśni, które często towarzyszy nam przez cały dzień po nagłym wstaniu z łóżka.

2. Zacznij dzień od szklanki wody

Jeżeli pierwszą rzeczą, którą robisz po przebudzeniu, jest sprint w kierunku ekspresu do kawy lub czajnika, to zmień nieco kierunek. Zanim napijesz się aromatycznej kawy, sięgnij po szklankę wody. Może to być woda mineralna, źródlana, filtrowana kranówka, woda z cytryną lub przygotowana wieczorem woda z miodem. Poranne nawodnienie organizmu jest kluczowe dla dobrego samopoczucia i pomaga zachować dobre zdrowie.

3. Znajdź czas na 5 minut gimnastyki

Poranne rozciąganie zastanych mięśni to nie gimnastyka. Aktywność fizyczna o poranku to doskonały sposób na pobudzenie organizmu do działania oraz zyskanie energii na cały dzień. Ruch pobudza wydzielanie hormonów szczęścia i redukuje stres, który uprzykrza nam życie. Gimnastyka o poranku może uwzględniać np. bieg w miejscu, pajacyki, przysiady, wykroki, skakanie na skakance i inne ulubione ćwiczenia.

Jeżeli na słowo „gimnastyka” reagujesz alergicznie, to zamień poranne ćwiczenia na szybki marsz do sklepu po poranne zakupy, spacer z psem, kilka minut joggingu lub inną aktywność, która sprawi ci przyjemność.

4. Weź chłodny prysznic

Chłodny prysznic o poranku to prawdziwe orzeźwienie dla ciała oraz umysłu. Chłodna (nie zimna!) woda pobudza krążenie krwi i doskonale hartuje organizm, dlatego taki prysznic warto brać także jesienią i zimą. Ważne: temperatura wody nie powinna być bardzo niska, wystarczy, że będzie o 1-2 stronie niższa od temperatury ludzkiego ciała.

5. Przygotuj zdrowe śniadanie

Tak, śniadanie jest ważne nie tylko dla naszego zdrowia, ale także samopoczucia i efektywności nauki oraz pracy. Poranek nie powinien upływać nam pod znakiem głodu ani kojarzyć się ze słodkimi przekąskami do kawy. Pożywne śniadanie to inwestycja w nasze zdrowie. Dzięki niemu możemy uniknąć m.in. nadwagi, cukrzycy typu 2 i innych zaburzeń metabolicznych oraz cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały dzień.

Czytaj także:

12 rzeczy do zrobienia po treningu, by poprawić jego efekty