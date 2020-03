Nie ma potwierdzanych naukowo dowodów na to, że można uniknąć zakażenia nowym koronawirusem, który wywołuje chorobę SARS-CoV-2, dzięki przyjmowaniu konkretnych witamin. Nie brakuje jednak pojawiających się coraz częściej fake newsów na temat wykrycia skutecznego sposobu na uniknięcie zakażenia. W Internecie można już znaleźć oferty sprzedaży „cudownych” suplementów na wirusa.

Czy witaminy chronią przed zakażeniem koronawirusem?

Witaminy, choć bardzo ważne dla naszego zdrowia, nie są w stanie ochronić nas przed koronawirusem. Nie ma potwierdzonych informacji na temat tego, że witaminy i minerały mogą pomóc nam w uniknięciu choroby SARS-CoV-2. Lekarze przestrzegają przed pojawiającymi się, nieprawdziwymi informacjami, na temat leczniczych właściwości witamin oraz suplementów diety. Ciągle trwają badania nad znalezieniem leku, który byłby w stanie złagodzić skutki zakażenia wirusem i pozwalał uniknąć ciężkiego przebiegu choroby w przypadku seniorów i osób obciążonych innymi chorobami, jednak nie udało się tego na razie dokonać. Nie brakuje wprowadzających w błąd informacji, które Ministerstwo Zdrowia i dziennikarze starają się na bieżąco dementować. W ostatnim czasie udało się obalić kilka mitów na temat koronawirusa, które związane są z rzekomo chroniącym przed zakażeniem działaniem witaminy D, witaminy C oraz cynku. Nie oznacza to, że witaminy i minerały nie wpływają na naszą odporność – jest wręcz przeciwnie, jednak trzeba pamiętać, że przyjmowanie zwiększonych dawek witamin w nadziei, że w kilka dni wzmocnią one naszą odporność, nie jest najlepszym sposobem na uniknięcie zakażenia i tym samym konieczności pozostania w domu.

Informacje dementujące newsy na temat ochronnego działania witamin można znaleźć m.in. na stronie NFZ i na stronie pacjent.gov.pl.

Dementujemy mity na temat koronawirusa

Mit #1: Witamina D chroni przed zakażeniem koronawirusem

Witamina D wpływa na poprawę odporności organizmu i powinniśmy ją stosować w sezonie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną, jednak nie jest w stanie uchronić nas przed zakażeniem i ograniczyć namnażania się wirusa w organizmie. Witamina D przyjmowana w zbyt dużych dawkach szkodzi zdrowiu.

Mit #2: Witamina C chroni przed zakażeniem koronawirusem

Witamina C to kolejna z witamin, które uważane są za pogromców koronawirusa, jednak przyjmowanie suplementów i leków zawierających tę witaminę, nie jest sposobem na uniknięcie zakażenia. Prawdą jest to, że dieta bogata w witaminę C wpływa korzystnie na stan zdrowia, ale pod warunkiem, że dostarczamy do organizmu optymalną dawkę kwasu askorbinowego – jego przedawkowanie, choć trudne, może stać się przyczyną pogorszenia stanu zdrowia.

Mit #3: Cynk chroni przed koronawirusem

Można znaleźć informacje, że ssanie tabletek z cynkiem pozwala uniknąć wnikania wirusów do organizmu i chroni przed zakażeniem. Nie jest to prawdą, a nadmiar cynku w organizmie jest równie szkodliwy, jak jego niedobór. Cynk faktycznie wpływa na poprawę funkcjonowania organizmu, jednak najbezpieczniejszym wyborem będzie stosowanie diety bogatej w ten pierwiastek.

Dieta bogata w witaminy – sposób na poprawę odporności organizmu

Dieta bogata w witaminy to sposób na poprawę funkcjonowania układu immunologicznego. Nie działa ona jednak w kilka dni – poprawę odporności organizmu możemy odczuć po kilku tygodniach stosowania zdrowej, bogatej w naturalne witaminy i minerały diety, która powinna być zgodna z Piramidą Zdrowego Żywienia. Dieta na odporność uwzględnia m.in.:

włączenie do codziennego jadłospisu kiszonek (kapista kiszona, ogórki kiszone i inne produkty poddawane procesowi naturalnego kiszenia),



włączenie do codziennego jadłospisu świeżych warzyw oraz owoców,



częste sięganie po naturalny kefir o udowodnionym, pozytywnym wpływie na naszą odporność,



spożywanie większej ilości węglowodanów złożonych w postaci kasz, brązowego ryżu i pełnoziarnistego pieczywa,



zwiększenie spożycia bogatych w kwasy Omega-3 ryb,



spożywanie umiarkowanych ilości chudego mięsa,



picie odpowiedniej ilości wody (odwodniony organizm jest podatny na infekcje i słabiej radzi sobie ze zwalczaniem atakujących nas drobnoustrojów).

