7 najpopularniejszych błędów kulinarnych. Przez nie potrawy nie wychodzą smaczne

Badanie z 2016 roku opublikowane w czasopiśmie Nutrition Journal wykazało, że domowe gotowanie zyskuje na popularności zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zebraliśmy nawyki związane z gotowaniem, których musisz unikać, abyś mógł zacząć przygotowywać swoje posiłki lepiej niż kiedykolwiek.

Jakie błędy najczęściej popełnia się w kuchni?

1. Nie podgrzewasz wstępnie patelni. Niezależnie od tego, czy gotujesz jajka na płycie kuchennej, czy pieczesz warzywa w piekarniku, rozpoczęcie od gorącej patelni ma kluczowe znaczenie. Jeśli nie podgrzałeś patelni przed dodaniem składników, gotowanie potrawy potrwa dłużej, a także zwiększy ryzyko przegotowania jedzenia.

2. Za długo ugniatasz ciasto. Chociaż znalezienie małych kieszonek mąki lub sody oczyszczonej w wypiekach jest dalekie od ideału, nadmierne mieszanie jest równie rażącym błędem. Nadmierne mieszanie ciasta powoduje zgniecenie maleńkich pęcherzyków powietrza, które nadają wypiekom puszystość i może powodować twardość produktu.

3. Gotujesz żywność, która jest jeszcze zamrożona. Chociaż może wydawać się, że gotowanie żywności zamrożonej pozwoli ci zaoszczędzić czas, zrobi się ona papkowata. Jeśli gotujesz mrożonki, zasadniczo najpierw gotujesz je na parze w wilgoci, powodując rozmiękczenie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozmrażaj mrożonki w kuchence mikrofalowej lub pozwól im osiągnąć temperaturę pokojową i spuść nadmiar wilgoci, zanim trafi na patelnię.

4. Używasz taniego wina do potraw. Weź sobie do serca to motto: jeśli nie nalałeś sobie szklanki, nie gotuj z tym. Złe wino, zwłaszcza wino, które zmieniło się w ocet, nie będzie smakować lepiej w przepisie niż w kieliszku. Chociaż nie oznacza to, że sos do makaronu musi zawierać kosztowny rocznik, należy upewnić się, że wino, którego używasz do gotowania, samo w sobie jest smaczne.

5. Przyprawiasz potrawy na koniec. Jeśli chcesz pysznego, doskonale doprawionego posiłku, nie czekaj zbyt długo z dodatkiem ziół i przypraw. Przyprawianie pod koniec procesu gotowania oznacza, że ​​te przyprawy nie będą miały szansy rozwinąć się w bardziej złożone smaki poprzez połączenie z innymi składnikami przepisu.

6. Używasz tej samej deski do krojenia różnych składników. Zanieczyszczenie krzyżowe to realne zjawisko, dlatego podczas krojenia surowego mięsa należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nie używaj ponownie tej samej deski do krojenia i noża do warzyw, a po użyciu dokładnie umyj noże i deski do krojenia.

7. Używasz metalowych narzędzi z nieprzywierającymi patelniami. Ostrzeżenia na opakowaniu nie bez powodu. Metalowe narzędzia mogą zarysować nieprzywierające patelnie i spowodować ich szybsze zużycie niż powinno. Użyj plastikowych lub drewnianych narzędzi, aby zachować nienaruszalność patelni zapobiegających przywieraniu.

