Tę przyprawę w proszku naprawdę warto stosować. Zwalcza stany zapalne i zmniejsza cholesterol

Ponieważ curry w proszku jest pełne przypraw, takich jak kurkuma, kolendra i papryczka chili, nic dziwnego, że ta przyprawa zapewnia korzyści przeciwzapalne. Kurkuma, jedna z głównych przypraw w mieszance, zawiera pigment zwany kurkuminą. W rzeczywistości zarówno badania na ludziach, jak i na zwierzętach wykazały, że kurkuma i izolowana kurkumina łagodzą objawy chorób zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie kości i stawów i choroby zapalne jelit.

Curry w proszku poprawia zdrowie serca

Spożywanie curry w proszku może poprawić zdrowie serca na kilka sposobów. Na przykład badania wykazały, że mieszanka przypraw może zwiększyć przepływ krwi i poprawić funkcję naczyń krwionośnych, co z kolei może zmniejszyć ryzyko chorób serca. Ponadto niewielkie badanie z udziałem 14 mężczyzn wykazało, że jedzenie 180 gramów posiłku zawierającego proszek curry poprawiło przepływ krwi w tętnicy ramiennej – główny dopływ krwi do ramienia. Zostało to przypisane wysokiej zawartości przeciwutleniaczy w curry. Inne badanie z udziałem ponad 100 000 osób wykazało, że osoby spożywające potrawy na bazie curry w proszku 2-3 razy w miesiącu lub raz w tygodniu miały znacznie niższy poziom trójglicerydów w porównaniu z osobami spożywającymi curry rzadziej niż raz w miesiącu.

Działanie przeciwnowotworowe

Wiele przypraw w proszku curry ma właściwości przeciwnowotworowe. Liczne badania z użyciem probówek wykazały, że w szczególności kurkuma może zwalczać niektóre komórki rakowe. Kurkumina, główny związek aktywny kurkumy, ma silne właściwości przeciwnowotworowe. Indukuje śmierć komórek rakowych i hamuje rozprzestrzenianie się komórek rakowych poprzez tłumienie określonych szlaków sygnałowych w ciele. Według badań na zwierzętach i probówkach, kurkumina może zwalczać różne nowotwory, w tym raka prostaty, piersi, jelita grubego i mózgu.

