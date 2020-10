Czy picie wody w plastikowych butelkach jest bezpieczne?

Eksperci w dziedzinie zdrowia zalecają 8 szklanek wody dziennie, aby zachować zdrowie i optymalny poziom nawodnienia organizmu. Wiele osób ma przy sobie wodę niemal zawsze, zazwyczaj w plastikowej butelce lub pojemniku wielokrotnego użytku. Jednak nawet jeśli pijemy więcej wody, aby zachować zdrowie, sposób przechowywania nie należy do najlepszych. Zagrożenia związane z plastikowymi butelkami na wodę obejmują negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a także szkodę dla środowiska.

Czy plastikowe butelki na wodę są zagrożeniem?

Picie z jednorazowej plastikowej butelki może nawet być toksyczne, ponieważ ciepło powoduje uwolnienie toksycznych chemikaliów z tworzywa sztucznego do wody. Oznacza to, że pozostawienie butelek z wodą w samochodzie lub zabranie ich ze sobą na plażę może podgrzać je do temperatury, która jest uważana za niebezpieczną z powodu zanieczyszczenia mikroplastikiem. Chociaż istnieją sprzeczne dane na temat tego, czy butelki w warunkach upału są szkodliwe, istnieje prawdopodobieństwo, że woda, którą pijesz, zawiera ślady ołowiu, chloru, bakterii i pestycydów, a także kilka innych zanieczyszczeń, które są toksyczne dla zdrowia.

Chociaż dla wielu woda butelkowana jest nadal popularną opcją, trendy się zmieniają, a ludzie chcą zdrowszego, bardziej ekologicznego rozwiązania. W 2012 roku FDA zakazała stosowania bisfenolu-A lub BPA z opakowań preparatów dla niemowląt. Firmy produkujące wodę butelkowaną wkrótce poszły w ich ślady i wyeliminowały BPA ze swoich produktów. Pomimo zmiany nadal istnieje wysokie ryzyko obecności chemikaliów.

Wpływ plastikowych pojemników na zdrowie jest wynikiem narażenia na mieszankę toksyn. Nawet śladowe ilości mogą wpływać na organizm i z czasem ulec pogorszeniu. Oprócz toksycznych chemikaliów znajdujących się w plastikowych butelkach na wodę, jedna czwarta wody z kranu nie jest bezpieczna do picia, ponieważ nie spełnia ona standardów EPA.

Wpływ plastiku na środowisko

Picie z plastikowych butelek na wodę wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia, a także nie jest dobre dla środowiska. Większość jednorazowych plastikowych butelek na wodę trafia na wysypiska, gdzie ich rozkład zajmuje nawet 1000 lat, jeśli nie dłużej. Szacuje się również, że do 2050 roku ocean będzie miał więcej plastiku niż ryb. Odpady z tworzyw sztucznych są szkodliwe dla zwierząt i zakłócają ekosystemy z powodu wycieku chemikaliów i przedostania się ich do powietrza. Oczywiste jest, że czy to na lądzie, na morzu czy w powietrzu, zagrożenia związane z plastikowymi butelkami na wodę są problemem zarówno dla ekologów, jak i konsumentów.

Jakie alternatywy zamiast plastiku?

Dzbanowe filtry do wody, filtry do kranów, wielokrotnie napełniane szklane butelki i systemy dostarczania wody są alternatywą dla plastikowych butelek na wodę. Butelki na wodę wielokrotnego użytku są również coraz bardziej popularne ze względu na niską cenę i duży wybór. Są dobre w podróży, ponieważ wiele hoteli i lotnisk skonfigurowało teraz systemy filtrowanej wody do użytku gości. Nie warto więc przepłacać za butelkowaną wodę, która nie ma najlepszego wpływu na zdrowie. Wyrobienie nawyku chodzenia z własną, szklaną butelką z pewnością jest najbardziej opłacalne.