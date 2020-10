Im jesteśmy starsi, tym więcej musimy pić wody. Oto dlaczego

Według najnowszych badań, opublikowanych w „The Journal of Physiology”, wraz z wiekiem musimy pić więcej wody, ponieważ odpowiednie nawodnienie ma kluczowe znaczenie w regulacji temperatury ciała u osób starszych. Pozwala ono zwalczać również inne problemy zdrowotne.

Dlaczego im jesteś starszy, tym więcej musisz pić wody?

Wspominane powyżej badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Ottawie. Wynika z nich, że odwodnienie nie zmniejsza utraty ciepła i nie podnosi temperatury ciała u osób starszych podczas ćwiczeń. A tak właśnie się dzieje u młodych ludzi. To niekorzystny objaw, ponieważ gdy seniorzy są aktywni fizycznie, ich ciała nie dostosowują tempa utraty potu, aby zapobiegać dalszemu odwadnianiu.

To z kolei powoduje większe obciążenie serca, o czym świadczy wyraźniejszy wzrost częstości jego akcji u seniorów w porównaniu z młodszymi mężczyznami. Badanie kanadyjscy naukowcy wykonali bowiem wyłącznie na mężczyznach, ale uważają, że opisane procesy zachodzą również u kobiet. Badanie ma charakter niemal przełomowy, ponieważ do tej pory podobne przeprowadzano wyłącznie wśród młodych osób.

Dlaczego temperatura ciała ma znaczenie?

Mniej efektywna regulacja temperatury ciała przyczynia się nie tylko do kłopotów z sercem, ale i do wystąpienia udaru cieplnego. U seniorów podwzgórze, które odpowiada za to, że czujemy pragnienie, nie jest już tak aktywne jak u osób młodszych. Mózg nie zawsze daje więc sygnał, że teraz przyszła pora na wypicie wody. Dlatego osoby starsze powinny dokładać wszelkich starań, by dbać o swoje nawodnienie bez względu na to, czy czują pragnienie.

Pierwszym narządem, który cierpi wskutek odwodnienia są nerki. Może ono doprowadzić nawet do ich ostrej niewydolności, a także zaburzyć równowagę elektrolitów, co w niektórych przypadkach ma skutek śmiertelny. Co więcej, seniorzy zazwyczaj zdecydowanie bardziej wolą przebywać w cieplejszych temperaturach, a to powoduje wzmożone pocenie i w konsekwencji – odwodnienie. Dlatego i na ten aspekt warto zwrócić uwagę. Odwodnienie może również powodować inne problemy – osłabienie i zmęczenie mięśni.

Jak dbać o właściwe nawodnienie?

Jak wykazuje jedno z badań, przeprowadzone w 2015 roku w USA, 37 procent osób starszych, które zostały przyjęte na oddział ratunkowy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających publikację badania miało objawy odwodnienia. Jak więc odpowiednio uzupełniać poziom płynów w organizmie? Przede wszystkim jako tego płynu używać wody, a nie napojów gazowanych, kawy czy alkoholu. Zawierają one inne niż woda składniki, które organizm musi przetworzyć.

Zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia seniorki powinny wypijać około 2 litrów wody dziennie, a seniorzy – 2,5 litra.