Sok i suplementy z wiśni zmniejszają ryzyko groźnych chorób?

Zespół metaboliczny to grupa czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Lekarze przyznają, że czynniki ryzyka zespołu metabolicznego to: wysokie ciśnienie krwi, insulinooporność, otyłość brzuszna, nadmiar kwasów tłuszczowych i niewystarczająca ilość dobrego cholesterolu. Innymi czynnikami ryzyka, które należy wziąć pod uwagę, są wiek, wywiad rodzinny w sprawie zespołu metabolicznego i sprawność fizyczna.

Chociaż występowanie tylko jednego z czynników ryzyka nie prowadzi automatycznie do diagnozy zespołu metabolicznego, każdy czynnik zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych. Dwa najważniejsze czynniki ryzyka, na które należy zwrócić uwagę, to otyłość i insulinooporność. Otyłość może prowadzić do poważnych chorób, takich jak zawał serca i udar. Z drugiej strony insulinooporność – naznaczona wysokim poziomem cukru we krwi – utrudnia organizmowi przetwarzanie cukru. Insulinooporność często powoduje cukrzycę typu 2, choroby nerek i uszkodzenie oczu.

Obiecujące wyniki

Naukowcy obserwowali 11 uczestników z zespołem metabolicznym. Uczestnicy musieli spełnić pewne kryteria wskazujące na możliwość rozwoju cukrzycy typu 2 i chorób serca. Niektóre z tych markerów obejmowały między innymi obwód talii, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Uczestnicy pili kwaśny sok wiśniowy, zażywali kwaśne kapsułki wiśniowe, inni otrzymali napój placebo. Zespół następnie monitorował wpływ soku, kapsułek i placebo na uczestników przez okres sześciu tygodni.

Naukowcy odkryli, że spożywanie kwaśnego soku wiśniowego i suplementów znacznie obniżyło ciśnienie krwi i poziom insuliny u uczestników. Spożycie kwaśnych wiśni w postaci soku lub kapsułek również pomogło zmniejszyć ryzyko zespołu metabolicznego. Badanie opublikowane w Journal of Functional Foods po raz pierwszy udowodniło, że wiśnie mogą obniżyć wysoki poziom insuliny w organizmie, marker kardiometaboliczny związany z otyłością i nadmiernym poziomem glukozy we krwi. W związku z tym naukowcy zalecili rozważenie wiśni tartych w leczeniu nadciśnienia skurczowego i zespołu metabolicznego.

Dlaczego warto jeść wiśnie?

Dostarczają wielu składników odżywczych: są bogate w błonnik, białko, mangan i potas. Te składniki odżywcze pomagają wzmocnić układ odpornościowy i zapobiegają infekcjom.

Poprawiają jakość snu: wiśnie są naturalnie bogate w melatoninę, czyli hormon odpowiedzialny za wywoływanie snu. W związku z tym wiśnie mogą nie tylko pomóc w leczeniu zaburzeń snu, takich jak bezsenność, ale mogą również pomóc poprawić jakość snu.

Leczą zapalenie stawów i dnę moczanową: ze względu na przeciwzapalne właściwości wiśni, naukowcy wykorzystali je do leczenia osób z zapaleniem stawów i dną moczanową. Jedno z badań opublikowanych w czasopiśmie Journal of Food Studies wykazało, że kwaśny sok wiśniowy pomógł złagodzić zapalenie stawów u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów. W innym badaniu naukowcy z Boston University Medical Center odkryli, że spożywanie wiśni pomaga zapobiegać stanom zapalnym tkanek i stawów u pacjentów z dną moczanową.

Poprawiają pamięć krótkotrwałą: przeciwutleniacze obecne w wiśniach utrzymują zdrowie komórek mózgowych. Dlatego spożywanie wiśni pomaga zapobiegać zwyrodnieniowym chorobom mózgu, takim jak choroba Parkinsona i Alzheimera.

