Czy możliwe jest przedawkowanie witaminy C?

Witamina C jest niezbędną witaminą dla ludzkiego organizmu. Jako przeciwutleniacz pomaga w wielu ważnych procesach, w tym w obniżaniu ciśnienia krwi, zwalczaniu stanów zapalnych i tworzeniu kolagenu. Częste spożywanie pokarmów bogatych w witaminę C nie powinno prowadzić do żadnych problemów zdrowotnych. Jest zwykle bezpieczna nawet w dużych dawkach, ponieważ jest wydalana z moczem. Jednak przyjmowanie zbyt dużej ilości witaminy C w suplementach może powodować skutki uboczne.

Witamina C – dawkowanie

Według National Institutes of Health, przeciętny dorosły mężczyzna potrzebuje 90 mg witaminy C dziennie, a kobieta 70 mg. Zalecane ilości są inne dla kobiet w ciąży i karmiących. Maksymalna zalecana ilość lub górna granica to 2000 mg dziennie dla wszystkich dorosłych. Ujmując to z innej perspektywy, trzeba by spożyć 29 pomarańczy lub 13 papryki, zanim spożycie osiągnie dopuszczalny górny limit.

Skutki przedawkowania witaminy C

Najczęstszym skutkiem ubocznym wysokiego spożycia witaminy C są dolegliwości trawienne. Objawy ze strony układu pokarmowego związane z nadmiernym spożyciem witaminy C to zwykle biegunka i nudności. Zgłaszano również, że nadmierne spożycie prowadzi do refluksu kwasu, chociaż nie jest to poparte dowodami. Jeśli masz problemy z trawieniem w wyniku przyjmowania zbyt dużej ilości witaminy C, po prostu zmniejsz dawkę suplementów lub całkowicie ich unikaj. Pamiętaj, że suplementy witaminy C mogą również wchodzić w interakcje z niektórymi lekami.

Czytaj też:

10 produktów spożywczych o wysokiej zawartości witaminy C