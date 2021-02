Witamina C może pomóc w chorobach dziąseł. Ciekawe doniesienia ze świata nauki

Witamina C może pomóc w chorobach dziąseł? Naukowcy z University of Washington odkryli związek między niedoborem witaminy C a zapaleniem dziąseł. Stan ten może prowadzić do poważnych chorób przyzębia. Zespół ekspertów przeanalizował wyniki 15 badań klinicznych w sześciu krajach, a także dane od ponad 8000 mieszkańców USA. Z badań wynika, że krwawienie dziąseł było związane z niskim poziomem witaminy C. Zwiększenie dziennego jej spożycia zatrzymało krwawienie. Suplementacja witaminy C jest bardzo ważna, ale zawsze należy skonsultować działania z lekarzem. Bezpiecznie jest dostarczać ją z jedzeniem np. papryką, brokułami, natką pietruszki, kiwi.

Witamina C – niedobór

Chwilowy niedobór witaminy C nie jest zbyt uciążliwy i bardzo łatwo sobie z nim poradzić. Dużo gorzej, gdy niedobór ma charakter długotrwały – wówczas występują bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Objawy, które powinny zaniepokoić to m.in.:

łatwość powstawaniasiniaków,



obrzęk, stany zapalne i krwawienie dziąseł,



powolne gojenie się ran i krwawienie z nosa,



suche i rozdwojone włosy,



obrzęki i ból stawów,



suche, czerwone plamy na skórze,



szorstka i łuszcząca się skóra,



osłabienie układu odpornościowego.



Szkorbut, choroba, która dziś właściwie nie występuje, jest wynikiem znacznego niedoboru witaminy C. Gdy synteza kolagenu ulega zaburzeniu, ściany naczyń stają kruche i może dochodzić do krwawień. W przeszłości na szkorbut często chorowali żeglarze, którzy nie mieli dostępu do produktów stanowiących źródło tej witaminy. Choroba prowadziła nawet do śmierci. Na szczęście można jej łatwo zapobiec. Do czynników ryzyka, zwiększających szanse zachorowania na szkorbut zalicza się:

występowanie chorób utrudniających wchłanianie witaminy C,



uzależnienie od alkoholu,



skrajneniedożywienie.

