Pół miliona zakażonych koronawirusem. Tak rozprzestrzenia się COVID-19 na świecie

Najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem lekarze zdiagnozowali w Chinach (81285), Włoszech (80539), Stanach Zjednoczonych (75665), Hiszpanii (56197) oraz Niemczech (43646). Sytuacja jest jednak dynamiczna, a co za tym idzie zmienia się z godziny na godzinę.

W natłoku informacji o koronawirusie źródło, które w sposób jasny i czytelny regularnie podaje aktualne dane, to prawdziwy skarb. Jednym z najprzydatniejszych narzędzi jest mapa, tworzona w oparciu o dane WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), NHC i DXY.

Zamieszczona tutaj mapa podaje nie tylko zsumowane dane, ale i rozbija je na poszczególne kraje czy chińskie prowincje. Dane pokazuje też w sposób graficzny na mapie świata oraz dostępnych po prawej stronie wykresach. Prezentuje rozwój epidemii zarówno w ujęciu ogólnym, jak i dziennym. Należy dodać, że mapa tworzona jest przez zespół w USA, dlatego dane są uzupełniane z niewielkim opóźnieniem w stosunku do czasu rzeczywistego.

Czytaj także:

Koronawirus oczami fotografów. Te zdjęcia nie wymagają komentarza