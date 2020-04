Jak zbudować swoją dzienną rutynę podczas kwarantanny?

Eksperci twierdzą, że utrzymanie rutyny – czy to nowej, czy takiej samej, jak przed pandemią COVID-19 – jest ważną częścią pomocy w zachowaniu dobrego stanu psychicznego i fizycznego, pod warunkiem, że te rutyny są zdrowe. Niektórzy ludzie mogą postrzegać kwarantannę jako urlop. Inni jako okazję do zdobycia nowych umiejętności, zorganizowania się lub awansu w pracy. Ale nasze codzienne rytuały mogą pomóc zaoferować coś, co obecnie nie jest łatwe do znalezienia: pewność.

Znaczenie codziennego rytuału

Tonya Dalton, ekspert ds. produktywności, twierdzi, że procedury i rytuały są ważne w czasach kryzysu, ponieważ pomagają nam czuć się bardziej skoncentrowanym, a jednocześnie zyskać poczucie własności w tej wyjątkowej sytuacji. Jednym z pierwszych problemów z pracą w domu jest stworzenie biura domowego. Eksperci twierdzą, że biuro nie powinno być sypialnią. Jeśli twoja przestrzeń na to nie pozwala, wyznaczenie odrębnego miejsca do pracy, choćby to było tylko mała biurko, może pomóc twojemu mózgowi odróżnić czas pracy od czasu wolnego.

Ubierz się jak do pracy

Racheal Cook, strateg biznesowy i ekspert ds. wydajności sugeruje stworzenie dedykowanego miejsca do pracy, nawet jeśli jest to tylko róg twojego kuchennego stołu i zastosowanie techniki Pomodoro: bądź skupiony i pracuj przez około 25 minut, a następnie zrób 5-minutową przerwę, aby wziąć wodę, rozciągnąć się lub pospacerować po mieszkaniu. „Zacznij od codziennego pisania listy rzeczy do zrobienia dla wszystkich projektów lub zadań związanych z pracą, które musisz wykonać, a następnie nadaj im priorytet na liście”, powiedział.

Przygotowywanie do pracy w domu wciąż wymaga ubierania się, jakbyśmy byli w drodze do biura. Wybieranie kolczyków lub perfumowanie się jest dla mózgu sygnałem, że nadszedł czas, aby się skoncentrować i zabrać do pracy. „Aby nasze umysły mogły funkcjonować z maksymalną wydajnością, musimy mieć porządek i stabilność, a teraz jest trudniej niż kiedykolwiek”, powiedziała Erin Wiley, psychoterapeutka kliniczna. „Ścielenie łóżka, suszenie włosów – to proste czynności, które możemy zrobić, aby przypomnieć naszemu mózgowi, że życie wciąż toczy się pomimo przeszkód, przed którymi stoimy”.

