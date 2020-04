7 błędów kwarantanny, które powodują przyrost masy ciała

Przybieranie na wadze kilku kilogramów wynikających z kwarantanny podczas pandemii COVID-19 nie powinno być dużym problemem. Ważne, że jesteś bezpieczny w domu i robisz wszystko, co możliwe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Jeśli jednak przyrost masy ciała jest zbyt szybki i odczuwasz z tego powodu dyskomfort, zastanów się, czy nie popełniasz poniższych błędów.

1. Za dużo przekąsek

Wszyscy staramy się jak najlepiej radzić sobie z nadmiarem bezczynności w domu, ale jeśli częściej niż zwykle wchodzisz do kuchni, możesz częściej sięgać po jedzenie. Oczywiście nie wszystkie przekąski są niezdrowe, ale zbyt często te najsmaczniejsze mają zły wpływ na sylwetkę – wypełnione pustymi węglowodanami, cukrem i solą. Jeśli chcesz zaspokoić potrzebę podjadania, postaraj się ograniczyć porcje lub przestawić się na zdrowsze, oparte na produktach opcje, takie jak paluszki marchewkowe i hummus lub jabłko z masłem migdałowym.

2. Zbyt duża ilość chleba, makaronu i złożonych węglowodanów

Przetworzone węglowodany, takie jak chleb i makaron, nie są z natury złe, ale jeśli nie jesteś superaktywny i nie spalasz zbyt dużo kalorii, węglowodany te mogą łatwo zmienić się w dodatkowe kilogramy. Można jeść chleb lub makaron, ale wszystko z umiarem. Ogranicz spożycie węglowodanów złożonych do wczesnych godzin popołudniowych, np. 14.00.

3. Zamawianie na wynos i przez dostawę

Jest to zdecydowanie najlepszy sposób, aby nadal wspierać lokalne restauracje, z których większość jest bardzo potrzebna. Ale wiedz, że wiele restauracji przygotowuje jedzenie, które chociaż dobrze smakuje i podoba się klientom, jego składniki lub porcje niekoniecznie utrzymują cię w dobrej formie. Wspieraj restauracje, ale pamiętaj też, ile jesz. Staraj się, aby twoje zamówienia były pełne jak największej liczby świeżych owoców, warzyw i białka.

4. Picie zbyt dużej ilości alkoholu

Bądźmy szczerzy: prawie wszyscy piją więcej alkoholu w tych trudnych czasach niż kiedykolwiek wcześniej. Jedna, może dwie lampki wina lub koktajl są zazwyczaj w porządku. Ale upijanie się? Cóż, ma negatywny wpływ na twoje ciało, umysł i wagę. Picie również pogarsza sen, co może powodować, że będziesz jeść więcej i ćwiczyć mniej następnego dnia. Pamiętaj więc o tym, ile alkoholu spożywasz, i staraj się nad tym panować.

5. Picie soków lub napojów gazowanych zamiast wody

Kto z nas nie lubił tej świeżej, słodkiej szklanki napoju? Podczas gdy w szklance soku jest mnóstwo wspaniałych witamin i składników odżywczych, jest też nieuzasadniona ilość cukru. Prawdopodobnie nie zostanie też spalony, chyba że będziesz biegać lub ćwiczyć. Jeszcze gorszą dla sylwetki rzeczą są gazowane napoje typu cola. Zamiast tego pij wodę lub herbatę. Twoje ciało podziękuje później.

6. Zbyt mała ilość rozmów z innymi (również telefonicznie)

Zdrowe nawyki żywieniowe mają silny składnik psychologiczny. Jeśli czujesz się coraz bardziej odizolowany, może to być objaw depresji, która jest prawdopodobnie bardziej powszechna, niż kiedykolwiek wcześniej. W izolacji ludzie mogą znacznie łatwiej odejść od swojej rutyny. Zrób sobie (i innym) przysługę i „odwiedź ich” za pośrednictwem rozmów telefonicznych, SMS-ów lub wideokonferencji. Nie jest to metoda odchudzania, ale pośrednio jest to ważny sposób na utrzymanie zdrowia psychicznego pod kontrolą, co może przynieść korzyści całemu ciału.

7. Ignorowanie rutyny

Jedną z najbardziej dezorientujących części naszego życia jest utrata starej rutyny (przygotowywanie się do pracy, branie prysznica i ubranie, itp.). Rozpoczęcie nowej rutyny może być kluczem do zachowania zdrowia. Co zrobić? Obudź się o zwykłej porze. Weź poranny prysznic i zmień ubrania. Zaplanuj regularny spacer lub aktywność. Idź spać normalnie, aby następnego dnia móc wstać rano i być efektywnym.

