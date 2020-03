Dobre wieści z Cieszyna. Pacjent zarażony koronawirusem jest już zdrowy

Informację o tym, że pacjent, u którego lekarze zdiagnozowali zakażenie koronawirusem, jest już zdrowy potwierdziła rzeczniczka prasowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie w rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski. Mężczyzna był jednym z trzech pierwszych pacjentów szpitala, hospitalizowanych z powodu COVID-19. Do Polski wrócił z Niemiec, a do szpitala trafił dwa i pół tygodnia temu. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że mężczyzna wyzdrowiał.

Przypomnijmy – w ubiegły piątek szpital w Zielonej Górze opuścił tzw. pacjent zero, a dopytywany przez dziennikarzy potwierdził, że ma „wzorowe” wyniki badań. – Właściwie to was powinienem się obawiać i maskę założyć – powiedział pan Mieczysław cytowany przez Wirtualną Polskę. Podziękował także „opatrzności Bożej” za to, że dostał „dar życia”. – Mam kolegów, którzy mnie tu wspomagali dobrym słowem. Chciałbym też mieć trochę spokoju. Dziękuje całemu personelowi – dodał.

Koronawirus w Polsce – najnowszy bilans

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wzrosła do 957. Jedynie w środę 25 marca do momentu publikacji tekstu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 57 nowych przypadkach zachorowania. Resort przekazał także, że w szpitalu w Bolesławcu zmarł 71-letni mężczyzna, przez co liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 13.

