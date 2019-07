Czy sok z jarmużu obniża poziom cukru we krwi?

Ze względu na liczne właściwości zdrowotne jarmuż jest coraz częściej spożywany: pojawia się w koktajlach, przekąskach i daniach głównych. Zgodnie z nowymi doniesieniami ze świata naukowego jego spożywanie może być korzystne nie tylko dla osób dbających o linię, ale także dla tych, które ściśle kontrolują swój poziom cukru we krwi. Ciekawostką jest fakt, że chodzi konkretnie o sok wyciskany z tej rośliny.

Cukrzyca typu 2 zagrożeniem dla ludzkości

Cukrzyca typu 2 staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym. W ciągu ostatnich kilku lat odnotowano ogromny wzrost zachorowań na tę przypadłość. Badania w 2015 r. wykazały, że około 30,2 mln osób w wieku 18 lat i starszych zmaga się z nią na co dzień. Walka z cukrzycą jest bardzo uciążliwa i ze względu na przewlekly charakter choroby musi być kontynuowana do końca życia.

Jeśli masz cukrzycę typu 2, organizm staje się oporny na insulinę i nie pożytkuje już skutecznie tego hormonu. To z kolei zmusza twoją trzustkę do cięższej pracy, aby wytworzyć więcej insuliny. Z czasem proces ten może uszkodzić komórki w trzustce, co prowadzi z czasem do tego, że organ ten może nie być w stanie wytworzyć insuliny. Jeśli twój organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie wykorzystuje jej w efektywny sposób, glukoza zaczyna gromadzić się we krwi. Komórki ciała stają się pozbawione energii. Długofalowe skutki cukrzycy są ogromnym zagrożeniem dla organizmu, mogą nawet prowadzić do amputacji kończyn.

Co jest powodem występowania cukrzycy typu 2? Jej wystąpienie może mieć związek z dysfunkcją komórek w trzustce, u niektórych osób również wątroba wytwarza zbyt dużo glukozy. Istnieje także genetyczna predyspozycja do rozwoju cukrzycy typu 2, a także do otyłości, która pośrednio się do niej przyczynia.

Jaka jest w tym wszystkim rola jarmużu?

Jak wiadomo, organizmy osób z cukrzycą typu 2 mają trudności z kontrolowaniem ilości cukru lub glukozy we krwi. Zwykle jest to spowodowane brakiem reakcji organizmu na insulinę, hormon wytwarzany w trzustce. Insulina pozwala organizmowi przetwarzać glukozę na energię, a jej brak znacznie zwiększa poziom cukru we krwi, co może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2.

Skoro wiemy już, dlaczego cukrzyca typu 2 jest taka groźna, warto pochylić się nad głównym sprawcą rewelacji naukowych związanych z tą chorobą. Jarmuż, a raczej sok z tej rośliny, zawiera wszelkie niezbędne witaminy i minerały. Nawet niewielka porcja jarmużu gwarantuje dostarczenie takiego ogromu cennych składników, jaki znajdziesz w znacznie większej ilości innych warzyw.

Tutaj właśnie pojawia się dowód na wyjątkowość jarmużu w walce z cukrzycą typu 2. Zazwyczaj osobom dotkniętym tą chorobą zaleca się spożywanie szerokiej gamy owoców i warzyw. Ostatnie badania pokazują jednak, że istnieją takie wytwory natury, które same, czyli bez udziału innych warzyw w zupełności mogą wystarczyć do tego, by pomóc obniżyć poziom cukru we krwi. W jednym z badań nad takimi składnikami pokarmowymi przebadany został sok z jarmużu. Naukowe eksploracje wykazały, że ten niezwykły napój jest bogaty w przeciwutleniacze i może nie tylko pomóc obniżyć poziom cukru, ale także poprawić nasze ciśnienie krwi.

Surowy jarmuż jest bogatym źródłem witamin A, K, C i B6, zawiera także pewne ilości manganu, wapnia, miedzi, potasu i magnezu. W jarmużu można znaleźć także kwas alfa-linolowy omega-3. Ze względu na niezwykle niską zawartość kalorii przy jednoczesnej dużej zawartości składników mineralnych jarmuż należy do grona niezwykle odżywczych pokarmów i ma dużą gęstość kaloryczną. Jedzenie większych ilości jarmużu to świetny sposób na zwiększenie całkowitej zawartości składników odżywczych w codziennej diecie.

