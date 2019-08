Mózg przestaje pracować? Sprawdź, co pozwoli go rozruszać

W świecie chemii i medycyny istnieje pojęcie tzw. leków nootropowych, które mają poprawiać zdolności poznawcze i wydajność, pamięć i kreatywność, motywację oraz koncentrację. Pojęcie to funkcjonuje od lat 70., a w dobie wiecznego pośpiechu i przepracowania ludzie coraz częściej próbują sięgać po wszelkiego rodzaju wspomagacze. Warto, by były one jak najbardziej naturalne.

Zanim zażyjesz jakikolwiek z podanych środków dowiedz się, czy będzie to dla ciebie bezpieczne i żeby mieć pewność, skonsultuj się z lekarzem.

Sięgnij po żeń-szeń, aby pokonać stres

Jeżeli nie znałeś tego ziołowego suplementu, czas nadrobić zaległości. Dzięki korzyściom, jakie przynosi w kwestii pracy mózgu jest klasyfikowany jako środek nootropowy. W przebiegu badania z 2010 r. podawano codziennie dawkę 400 mg żeń-szenia 30 uczestnikom przez 8 dni. Byli wówczas spokojniejsi i poprawiły się ich zdolności z zakresu matematyki.

Żeń-szeń ma istotne zalety::

likwiduje stres;

poprawia funkcjonowanie mózgu;

działa przeciwutleniająco.

Żeń-szeń może być spożywany w podstawowej postaci korzenia na surowo, a jeżeli chcesz go zmiękczyć, możesz lekko obgotować korzeń na parze. Zalecana ilość to 2 plastry o grubości jednego centymetra. Można go również dodać do domowych zup lub herbaty, aby podkręcić nieco ich smak. Żeń-szeń można znaleźć także w postaci proszku, tabletek i kapsułek.

Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT)

Trójglicerydy średniołańcuchowe MCT zostały gruntownie przebadane pod kątem ich właściwości zdrowotnych, jakie mogłyby przynieść naszym mózgom, a szczególnie osobom z chorobą Alzheimera.

Zgodnie z wynikami badania z 2013 roku suplementy MCT pomagają poprawić pracę mózgu o 9 procent. Ale najbardziej godne uwagi jest badanie, które sugeruje, że MCT mogą dostarczać energię nawet obumierającym komórkom mózgu. Dzięki temu utrzymują neurony przy życiu w obliczu choroby Alzheimera.

Co dają MCT:

ogólne zdrowie mózgu;

energię;



mają działanie przeciwstresowe;



są przeciwutleniaczami.

Jeśli interesuje cię naturalna wersja MCT, wybierz olej kokosowy. Zalecana dawka to 2 łyżki stołowe (lub 30 ml).

L-teanina

Sięgnij po L-teaninę, jeżeli dopada cię blokada twórcza. Jest ona aminokwasem, będącym głównym składnikiem czarnej i zielonej herbaty. Badania pokazują, że może korzystnie wpływać na wszystko, od przyniesienia ulgi i zrelaksowania po pobudzenie.

Badanie z 2007 r. wykazało, że spożywanie L-teaniny spowodowało ograniczenie reakcji organizmu na stres, takich jak częstość akcji serca, w porównaniu z placebo. Inne badanie pozwoliło zauważyć, że spożywanie L-teaniny może zarówno zwiększyć koncentrację umysłową, jak i pobudzić.

Korzyści z L-teaniny:

uczucie spokoju;

zwiększona kreatywność.

L-teaninę można znaleźć w zielonej, czarnej i białej herbacie, a zielona zawiera jej najwięcej – w pojedynczej porcji zwykle jest to od 25 do 60 mg.

Korzeń maca

Korzeń maca zalicza się do superfoods, jednak działa również jako substancja nootropowa. Według badań przeprowadzonych w 2006 r. korzeń maca działa bezpośrednio na dwa obszary mózgu: podwzgórze i przysadkę mózgową. Pozwala poprawić skupienie. Późniejsze badania wykazały, że może zwiększyć energię fizyczną i psychiczną, zmniejszyć stres, złagodzić depresję i uspokoić stanyy lękowe, jednocześnie stymulując aktywność mózgu.

Podsumowując, korzeń maca:

zwiększa energię;

poprawia pamięć;



pozwala się skupić;



zapewnia uczucie spokoju.

Korzeń maca można ugotować, dodać do zupy lub herbaty. Maca jest sklasyfikowana jako warzywo krzyżowe, jednak prawie nigdy nie spożywa jej się tak jak brokuły lub kapustę. Zamiast tego korzeń jest suszony, a następnie mielony.

