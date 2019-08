Mycie kurczaka przed przyrządzeniem przyczyną chorób? Nowe ustalenia naukowców

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej mycie drobiu przed przyrządzeniem prawdopodobnie mija się z celem. Okazuje się, że niektóre szczepy bakterii są wręcz nieusuwalne, niezależnie od sposobu mycia, szorowania czy stosowania środków chemicznych. Pomóc może dopiero obróbka termiczna.

Czytaj także:

Przyrządzasz na obiad kurczaka? Nie popełniaj tych błędów! Możesz się zatruć

Bakterie, których nie da się zabić

W surowym mięsie kurczaka prawie zawsze bytuje Campylobacter, szczep bakterii powodujący biegunkę, gorączkę i skurcze. Mięso może również zawierać Salmonellę, Clostridium perfringens i inne bakterie. Dlatego też rozlewanie wody podczas mycia mięsa, trzymanie go w dłoniach i wszelkie soki spływające do zlewu powodują wzrost ryzyka zanieczyszczeń oraz chorób. Poinformowała o tym Kristin Kirkpatrick z Cleveland Clinic Wellness Institute. Zgodziła się z tym Katie Ferraro, konsultant ds. Dietetyki i komunikacji żywieniowej.

Analizie zostało poddane także stosowanie dodatkowych środków odkażających, takich jak ocet lub sok z cytryny. Jednak i tego nie poleca specjalistka, ponieważ wszystkie z metod wiążą się z myciem mięsa. Dodaje też, że używa rękawiczek kuchennych do przenoszenia kurczaka prosto z opakowania na patelnię lub do naczynia żaroodpornego, które następnie wstawia do piekarnika.

Właściwe remedium to temperatura

Kirkpatrick podała, że obróbka termiczna drobiu do temperatury wewnątrz mięsa, która będzie wynosić minimum 74 stopnie Celsjusza, dopiero może być skuteczna w walce ze szkodliwymi bakteriami.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych USDA podaje, że zastosowanie termometru do żywności jest jedynym pewnym sposobem na sprawdzenie, czy potrawa osiągnęła wystarczająco wysoką temperaturę, aby bakterie przenoszone przez żywność mogły ulec zniszczeniu.

Jak ograniczyć rozprzestrzenianie bakterii?

Używaj osobnych desek do krojenia warzyw i mięsa. Możesz w tym celu zaopatrzyć się w deski o różnych kolorach, byś mógł łatwiej zapamiętać, do czego przeznaczone są poszczególne egzemplarze. Podczas oprawiania mięsa często myj ręce, nawet jeżeli pracujesz w rękawiczkach. Sprawdzaj temperaturę mięsa, aby upewnić się, że jest odpowiednio wysoka. Przechowuj mięso na dolnej półce lodówki, najlepiej na szklanym talerzu: unikniesz ewentualnego kapania soków na inne produkty.

Jeżeli organizujesz przyjęcie z rozwiązaniem typu szwedzki stół, zimne potrawy podawaj na lodzie, a gorące – w pojemnikach, które utrzymują pożądaną temperaturę.

Czytaj także:

Dobra wędlina to ta najdroższa? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas zakupów