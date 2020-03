Proste sposoby na płaski brzuch

Stosujesz suplementy diety i kontrolujesz spożywane posiłki. Pilnie trzymasz się planu fitness lub jogi. Ale co, jeśli istnieją proste i praktycznie sztuczki, które można stosować w życiu, prawie o tym nie nie myśląc? Dzięki nim uzyskasz płaski brzuch i zgrabną figurę.

Zwróć uwagę na talerz

Wielkość talerza ma duże znaczenie przy nakładaniu posiłków. Mamy naturalną chęć wypełnienia go po brzegi, a mała ilość jedzenia na dużym talerzu nie wygląda dobrze. Warto zawsze sięgać po mniejszy talerz, aby nie narażać się na zbytnie objadanie. Co więcej, badania pokazują, że talerze powinny mieć kolor czerwony. Ta barwa to pewnego rodzaju „stop!” dla naszego mózgu. Badania wykazały, że ci, którzy korzystają z czerwonych talerzy, jedzą mniej. Dlatego nie spotkasz ich też w restauracjach.

Wyrzuć solniczkę

Sól powoduje wzdęcia i zatrzymuje płyny w organizmie. Co ciekawe, nie dotyczy to jedynie brzucha, ale również innych części ciała, takich jak palce, kostki i stopy. A jedyną gorszą rzeczą niż przyciasne dżinsy, jest fakt, że zbyt mały zrobił się też pierścionek;). Z tego powodu warto pozbyć się soli, by nie dodawać jej do dań. Aby poprawić smak potraw, eksperymentuj z suszonymi przyprawami, takimi jak płatki czerwonej papryki chili, proszek czosnkowy i świeżo zmielony czarny pieprz.

Bądź świadomym zjadaczem

Jedz w spokojnym otoczeniu, wyłącz telewizor, włącz muzykę, a nawet zapal kilka świec – mówią dietetycy. Do tego żuj dokładnie i smakuj każdego kęsa. Podczas jedzenia wyłącz wszelką elektronikę, a więc laptopa czy smartfona. Dzięki temu będziesz świadomy tego, ile konsumujesz. Czas spożywania posiłków ma duże znaczenie dla trawienia. Przygotuj się, aby liczyć i celuj w 20 żuć przed połknięciem. Gdy przełykasz zbyt szybko, prawdopodobnie połkniesz powietrze, co powoduje wzdęcie żołądka.

Nie jedz prosto z opakowań

Bezmyślne wyciąganie przekąsek prosto z torby, gdy siedzisz przed telewizorem, prowadzi do przejadania się. Dodatkowo zwykle zawierają one dużo soli lub cukru, które powodują wzdęcia żołądka. Dlatego przełóż przekąski na talerz i usiądź przy stole. Planowanie tego, co będziesz jeść, i układanie ustalonej porcji na talerzu eliminuje problem przejadania. Jeśli koniecznie chcesz coś podjadać, wybierz bogate w błonnik warzywa i owoce. Mogą być w formie suszonej, która przypomina chipsy. Rozdrobnione orzechy kokosowe, kakao w proszku i popcorn są również zaskakująco dobrym źródłem błonnika.

Pij wodę zaraz po przebudzeniu

Powinieneś wypić co najmniej szklankę wody, nawet przed poranną kawą lub herbatą. Pomaga to w detoksykacji, przebudzeniu organizmu, a także w trawieniu i wypróżnieniu. Jednocześnie przywraca normalne nawodnienie po utracie płynów z potu i oddychania przez noc. O piciu wody nie zapominaj także w trakcie dnia. Nie raz możesz być spragniony, a nie głodny. Jeśli masz ochotę na przekąskę, wypij wcześniej szklankę wody.

Jedz szparagi

Szparagi słyną z działania moczopędnego i przeciw wzdęciom. Lokalizują nadmiar wody w twoim ciele i chłoną ją, łagodząc dyskomfort i wzdęcia. Mają także cechy, które pomagają dobrym bakteriom żyć w jelitach. Prowadzi to do zdrowszego trawienia i zapobiegania gromadzeniu gazów.

Zawsze czytaj etykiety

Czytając etykietę od góry do dołu, pierwszy składnik będzie tym, który dominuje w danym pokarmie. Ostatni składnik będzie najmniej obecny w produkcie. Warto wybierać produkty, które mają cukier na możliwie najniższym poziomie na tej liście. To samo dotyczy innych niekorzystnych składników, takich jak częściowo uwodornione oleje, sól, sztuczne środki konserwujące i pochodne cukru (fruktoza, sacharoza).

