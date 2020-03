Czy probiotyki mogą leczyć otyłość?

Otyłość to ogromny problem cywilizacyjny. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 13% dorosłych na całym świecie ma teraz otyłość. W Stanach Zjednoczonych odsetek ten wzrasta do ponad 40%. Otyłość wiąże się z szeregiem dolegliwości fizycznych, w tym cukrzycą, chorobami serca i niektórymi rodzajami raka. Możliwe są również skutki dla zdrowia psychicznego związane z utratą mobilności, a w niektórych przypadkach izolacją społeczną i ograniczoną zdolnością do pracy.

Bakterie zwalczające tłuszcz

Nowe badanie prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie dotyczyło roli mikrobiomu w otyłości – społeczności bakterii żyjących w ciele lub na jego powierzchni. Bakterie te mają kluczowe znaczenie dla szeregu podstawowych funkcji organizmu, w tym regulacji metabolizmu. Bakterie jelitowe wytwarzają metabolity, z których niektóre odgrywają rolę w rozkładaniu żywności, potencjalnie pomagając kontrolować masę ciała. Badania wykazały, że osoby z otyłością mają mniejszą różnorodność drobnoustrojów w jelitach. Mikrobiom wydaje się zatem czynnikiem decydującym o tym, kto ma otyłość, a kto nie.

Badanie otyłości

Naukowcy zbadali, jak i kiedy mikrobiom zmienia się po operacji zmniejszenia żołądka, i co to oznacza dla rozkładania spożywanej żywności. Badacze scharakteryzowali społeczności drobnoustrojów u dziewięciu osób z ciężką otyłością przed operacją zmniejszenia żołądka, a także 6 miesięcy i rok po zabiegu. Oprócz porównania społeczności mikroorganizmów w tych punktach czasowych, naukowcy porównali je również ze społecznościami obecnymi u 10 osób kontrolnych i grupy 24 osób, które przeszły operację 13–60 miesięcy wcześniej. Odkrycia pojawiły się w czasopiśmie Nature Biofilms and Microbiomes.

Zgodnie z oczekiwaniami wszyscy uczestnicy stracili wagę po operacji. Jednak naukowcy odkryli również zmiany w swoich mikrobiomach, w dwóch miejscach: błonie śluzowej odbytnicy (na wyściółce odbytnicy) i w kale. Zmiany w mikrobiomie kałowym były bardziej wyraźne, nastąpiły w ciągu 6 miesięcy po operacji i trwały dłużej. Zmiany mikrobiomów były również związane ze zmienioną fermentacją pokarmową, w tym zmianami rozkładu tłuszczów i kwasów żółciowych – czynnikami związanymi z poprawą metabolizmu. „Nasze odkrycia podkreślają znaczenie zmian mikrobiomów błony śluzowej i kału, które mają wpływ na metabolizm jelit po operacji” – wyjaśniła naczelna autorka badań, Zehra Esra Ilhan.

