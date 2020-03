Planujesz przejść na dietę ketogeniczną? Przygotuj się na te problemy zdrowotne

Dieta ketogeniczna (lub ketonowa) to dieta niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa, która jest powszechnie stosowana do odchudzania, a także do obniżania poziomu cukru we krwi lub kontrolowania go. Dzięki ograniczeniu węglowodanów i zwiększonemu spożyciu tłuszczu dieta ta może prowadzić do ketozy, stanu metabolicznego, w którym twoje ciało spala tłuszcz zamiast węglowodanów. Jednak taka dieta może powodować też duże problemy zdrowotne. Oto niektóre z nich:

Grypa ketonowa

Ponieważ twoje ciało wyczerpuje przechowywane węglowodany i przechodzi na paliwo z ketonów i tłuszczy, na początku możesz odczuwać objawy grypopodobne. Należą do nich bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, nudności i zaparcia. Są częściowo spowodowane odwodnieniem i zaburzeniami równowagi elektrolitowej w organizmie podczas przystosowywania się do ketozy. Chociaż grypa ketogeniczna w większości przypadków zwykle ustępuje w ciągu kilku tygodni, ważne jest monitorowanie tych objawów w trakcie diety, utrzymanie nawodnienia i spożywanie pokarmów bogatych w elektrolity, takie jak sód i potas.

Problemy z nerkami

Wysokotłuszczowe źródła żywności pochodzenia zwierzęcego, takie jak jajka, mięso i ser, są podstawowymi składnikami diety ketogenicznej, ponieważ nie zawierają węglowodanów. Jednak zbyt duża ich ilość może powodować zakwaszenie krwi i moczu, co prowadzi do zwiększonego wydalania wapnia z moczem i zwiększa ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych. Niektóre badania sugerują, że dieta ketogeniczna zmniejsza ilość cytrynianu uwalnianego z moczem. Ponieważ sam cytrynian wiąże się z wapniem i zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych, obniżone poziomy cytrynianu mogą zwiększać ryzyko ich rozwoju. Ponadto dieta ketogeniczna nie jest zalecana dla osób z przewlekłą chorobą nerek (CKD), ponieważ osłabione nerki mogą nie być w stanie usunąć nagromadzonego kwasu we krwi, który wynika ze spożywania pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Prowadzi to do kwasicy, która pogarsza postęp CKD. Dlatego osobom z CKD często zaleca się diety o niskiej zawartości białka, w których dieta ketogeniczna jest bogata.

Problemy trawienne

Dieta ketogeniczna ogranicza spożycie węglowodanów. Stanowi to problem, ponieważ węglowodany – dokładniej te z produktów naturalnych – odpowiadają twojemu dziennemu spożyciu błonnika. Pokarmy bogate w błonnik, takie jak owoce wysokowęglowodanowe, warzywa skrobiowe, produkty pełnoziarniste i fasola są usuwane z diety, ponieważ zawierają zbyt dużo węglowodanów, co prowadzi do dyskomfortu trawienia i zaparć. Ponadto błonnik odżywia korzystne bakterie w jelitach, a zdrowe jelito może pomóc zwiększyć odporność, poprawić zdrowie psychiczne i zmniejszyć stan zapalny. Dieta uboga w węglowodany, bez błonnika, taka jak keto, może negatywnie wpływać na bakterie jelitowe. Liściaste warzywa, brokuły, kalafior i kokos to jedne z wielu przyjaznych ketonom źródeł żywności bogatych w błonnik.

