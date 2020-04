Jak słodkie napoje mogą wpływać na poziom cholesterolu i zdrowie serca

Prawie jedna trzecia dorosłych w USA ma wysoki poziom cholesterolu, zgodnie z danymi Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nowe badania dowodzą, że napoje nasycone cukrem mogą nie tylko podnieść poziom cholesterolu, ale także zmniejszyć ilość dobrego cholesterolu HDL w naszym ciele. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of American Heart Association. Dane dotyczące prawie 6000 osób w średnim lub starszym wieku były analizowane średnio przez 12 lat.

Słodzone napoje zwiększają cholesterol

Naukowcy odkryli, że osoby w średnim wieku i starsze, które codziennie piją napoje słodzone, są bardziej narażone na rozwój nieprawidłowego poziomu cholesterolu i trójglicerydów w porównaniu z tymi, którzy piją je rzadko. Osoby pijące napoje z cukrem miały o 98 procent większą szansę na rozwój cholesterolu HDL i o 53 procent większą szansę na rozwój wysokich trójglicerydów. Wykazały także większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. „Dzięki tym badaniom wykazaliśmy, że słodzenie napojów cukrem wiąże się również z większym ryzykiem rozwoju dyslipidemii i niekorzystnymi zmianami związanymi z trójglicerydami i cholesterolem HDL”, powiedziała dr Nicola McKeown, epidemiolog żywieniowy z Human Nutrition Research Center w Bostonie.

Co zalecają eksperci?

„Spożycie cukru i cukrzyca odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu określonego poziomu cholesterolu” – powiedział Mark Peterman, kardiolog z kliniki Texas Health. Eksperci zalecają przestrzeganie diety śródziemnomorskiej, wykonywanie wystarczającej ilości ćwiczeń fizycznych i unikania nadmiernej ilości cukru. Zalecają zamianę napojów gazowanych na wodę. Podkreślają także konieczność pomiaru cholesterolu przynajmniej raz w roku jako skuteczny sposób na utrzymanie zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

