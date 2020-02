Dodane cukry w napojach zwiększają ryzyko chorób serca i naczyń

Picie powyżej 375 ml słodkich napojów dziennie wiąże się z niższym poziomem cholesterolulipoprotein o dużej gęstości (HDL-C), („dobrego” cholesterolu) i wyższym poziomem trójglicerydów. Wykazano to wśród dorosłych w średnim wieku i starszych, u których te napoje zwiększają ryzyko chorób układu krążenia. Wyniki pochodzą z nowego badania obserwacyjnego. W poprzednich badaniach wykazano, że dodane cukry podnoszą ryzyko chorób układu krążenia.

Czytaj także:

Cukier kontra słodziki. Mity i fakty

Cukier nie tylko tuczy

– Od pewnego czasu wiemy, że dosładzane napoje mogą mieć negatywny wpływ na stan zdrowia, ale wiele osób zakłada, że przyczyniają się one jedynie do przyrostu masy ciała – powiedział Eduardo Sanchez z American Heart Association. – Te badania potwierdzają nasz pogląd na potencjalny negatywny wpływ słodkich napojów na poziom cholesterolu we krwi. To zwiększa ryzyko chorób serca. Jest to jeszcze jeden powód dla nas wszystkich, aby ograniczyć napoje gazowane i inne napoje słodzone cukrem.

Badacze postawili hipotezę, że dyslipidemia może być jedną ze ścieżek, które prowadzą do tego, że cukier w napojach może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia.

Aby ustalić związek między słodkimi napojami a poziomem trójglicerydów i cholesterolu, badacze przyjrzeli się danym osób, które obserwowano średnio przez 12,5 roku między 1991 a 2014 rokiem.

Porcje, które brano pod uwagę, zdefiniowano jako 375 ml słodkich napojów, takich jak napoje gazowane, napoje o smaku owocowym, napoje sportowe, słodzone kawy i herbaty itd. oraz naturalnie słodkie soki bez dodatku cukru. Uczestnicy badania zostali podzieleni na pięć grup w zależności od tego, jak często pili różne rodzaje napojów, od niskiego spożycia (<1 porcja na miesiąc) do wysokiego spożycia (>1 porcja na dzień).

Czytaj także:

Gorzki smak sztucznych słodzików. Mogą wyrządzić ogromne szkody

Odkrycia zaskakują

Naukowcy przeanalizowali, jak różne rodzaje napojów i ich poziomy konsumpcji korelują ze zmianami poziomu cholesterolu i trójglicerydów w okresie około czterech lat. Stwierdzili, że:

Picie napojów słodzonych cukrem (ponad 375 ml dziennie) wiązało się z o 53% większą częstością wysokiego poziomu trójglicerydów i 98% wyższą częstością niskiego poziomu cholesterolu HDL („dobrego”) w porównaniu z tymi, którzy pili mniej niż jedną porcję na miesiąc.

Picie niskokalorycznych napojów słodzonych nie wydaje się wykazywać związku ze zwiększonym ryzykiem dyslipidemii wśród osób regularnie pijących niskokaloryczne napoje słodzone.

Regularne picie do 375 ml 100% soku owocowegodziennie nie wiązało się z niekorzystnymi zmianami cholesterolu lub dyslipidemią, choć potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić to odkrycie.

Czytaj także:

Dlaczego warto pić kakao? Korzyści są... słodkim zaskoczeniem!