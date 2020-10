Kiedy „zdrowe jedzenie” przestaje takim być i co z tym zrobić?

Czy kojarzysz tę sytuację, gdy stoisz przed lodówką, w której są same warzywa, których z kolei nie masz ochoty jeść, ale w końcu się zmuszasz, bo są zdrowe? Albo pobyt w restauracji ze znajomymi, którzy objadają się smażonym jedzeniem, a ty rezygnujesz, mimo że też masz na nie ochotę? I słyszysz słowa podziwu, mimo że przyjaciele wcale nie wiedzą, ile cię to kosztuje? I że wcale nie jest ci dobrze i przyjemnie, że nie lubisz tak spędzać czasu? Gdy inni jedzą, co chcą, a ty nie. To właśnie wtedy „zdrowe jedzenie” przestaje nim być, bo w zdrowym trybie życia nie chodzi o to, by robić coś, do czego czuje się zmuszonym.

Słyszałeś kiedyś termin „ortoreksja”? Został użyty po raz pierwszy w 1997 roku przez amerykańskiego lekarza Steve'a Bratmana i pochodzi od greckiego „orthos”, czyli prawo. Oznacza on obsesję na punkcie dokonywania właściwych wyborów żywieniowych danej osoby, choć z zewnątrz często wygląda to tak, jakby ten ktoś wspaniale i bez problemu sobie radził z tymi wszystkimi żywieniowymi ograniczeniami. A pod pozornie zdrowym trybem życia kryje się zupełnie niezdrowy wzorzec. Jeśli zauważasz, że coś takiego dzieje się w twoim przypadku, sprawdź, jak sobie z tym poradzić.

1. Obudź w sobie swoje wewnętrzne dziecko

Co ten termin rodem z poradników psychologicznych ma wspólnego z żywieniem? To, że od czasu do czasu trzeba sobie pozwolić na dziecięcą radość zjedzenia czegoś nie do końca zdrowego, za to bardzo lubianego, np. zapomnianej i ulubionej potrawy z dzieciństwa. Można nadać temu wydarzeniu znamiona prawdziwego świętowania i specjalnie udać się do restauracji. Zdjąć z tych frytek czy burgerów odium niedozwolonego i złego jedzenia. Ze świadomością, że np. w każdą niedzielę można coś takiego zjeść będzie o wiele łatwiej na co dzień jeść zdrowiej.

2. Delektuj się tym, co jesz

Często, np. podczas pracy, wpychamy do siebie jedzenie, aby już przestało burczeć w brzuchu, a za chwilę w ogóle zapominamy, że coś zjedliśmy. Warto jednak jedzenie polubić, celebrować je i przykładać uwagę do posiłku. Poświęcić choć 20 minut dziennie na posiłek i tylko to. Bez pracy i załatwiania domowych obowiązków przy okazji. Zwłaszcza że jedzenie jest przecież pyszne i może dostarczać przyjemności.

3. Pozwól innym gotować dla ciebie

Stare powiedzenie mówi, że najlepiej smakuje posiłek, który ktoś dla nas przygotował. To szczególnie cenne w przypadku osób na co dzień dbających o nakarmienie całej rodziny. Zawsze miło jest siedzieć, relaksować się i po prostu oczekiwać na wspólne zjedzenie obiadu czy kolacji z ukochaną osobą czy przyjacielem. Wraz z jedzeniem otrzymujesz przecież od nich miłość i troskę.

4. Odważ się na więcej

Jedzenie może być świetną przygodą. Eksploruj nowe smaki, odwiedzaj restauracje w twojej okolicy, oferujące kuchnie z różnych stron świata, próbuj przygotowywać nowe dania w domu. Może się okazać, że to zdrowe jedzenie wcale nie jest takie niedobre i zasmakuje ci w egzotycznej do tej pory dla ciebie wersji.

5. Nie komplikuj

Wśród wszystkich, czasem wykluczających się porad dotyczących zdrowego odżywiania można się zagubić. Dlatego Michael Pollan, autor książki „The Omnivores Dillema” radzi po prostu: jedz jedzenie, nie za dużo, głównie rośliny. Kiedy więc skupisz się na rozpatrywaniu różnych dietetycznych drobiazgów, przypomnij sobie o tej maksymie.

6. Nie trzymaj się sztywno zasad

Człowiek jest z natury istotą dynamiczną, która dąży do uwolnienia się od ograniczeń, ciężko żyć mu z zasadami, które odbiera jako niezgodne z jego potrzebami. W przypadku jedzenia chodzi o to, że jeśli założenia danej diety, np. dozwolone i zakazane w jej ramach produkty nie odpowiadają twoim żywieniowym preferencjom, to nie warto się przy niej męczyć i wybrać dietę z doborem innych zasad i produktów.

7. Jedzenie to miłość

Jedzenie to nie tylko kalorie. Dawniej stanowiło główny punkt wielu uroczystości, wyprawianych przez władców świata. Jedzenie łączy ludzi – przecież spotkanie ze znajomymi na mieście czy rodzinny zjazd po latach nie mogą się bez niego obejść. A skoro jedzenie to dobro i więzi między bliskimi sobie osobami, to trudno cały czas skupiać się na tym, by robić to „dobrze”.