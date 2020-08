Czy burgery mogą być zdrowe?

Burgery to klasyczna letnia potrawa – choć przynależność do fast foodów sprawia, że ​​wiele osób ich unika. Dobrą wiadomością jest to, że hamburgery mogą być częścią zdrowej, dobrze zbilansowanej diety, zwłaszcza gdy próbujesz różnych źródeł chudego białka i pożywnych dodatków.

Jednym z powodów, dla których burgery są określane jako „niezdrowe", jest to, że często myślimy o nich jako o opcji fast food, w której zazwyczaj podaje się je z frytkami i napojem gazowanym. Brakuje im w szczególności składników odżywczych i chociaż dziś może być nieco inaczej, nadal nie jest tak często, aby hamburgery były podawane z warzywami, wodą lub innymi bardziej prozdrowotnymi produktami. Co więcej, wprowadzenie podwójnych, a nawet potrójnych cheeseburgerów wykracza poza zdrowe wielkości porcji. Niektóre badania powiązały również czerwone mięso i tłuszcze nasycone z niektórymi nowotworami i chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca i wysoki poziom cholesterolu.

Co dzieje się z twoim ciałem, kiedy jesz hot dogi? Dlaczego burgery mogą być dobrym wyborem? Wartość odżywcza hamburgerów różni się w zależności od wielkości i sposobu ich spożycia (bułka, przyprawy, ser itp.). Burgery mogą być doskonałym źródłem białka, witamin i minerałów, takich jak żelazo, witamina B12 i cynk, co wspomaga syntezę DNA i wspiera układ odpornościowy. W zależności od chudości burgera, niektóre hamburgery mogą mieć wyższą zawartość tłuszczów nasyconych niż inne, a jeśli problemem jest cholesterol, dobrym pomysłem jest wybranie produktów o niższej zawartości tłuszczu (np.> 90%). Dodanie bułki do burgera może dodać węglowodany i błonnik, a także około 150 kalorii, a ser i przyprawy mogą się nieco różnić w zależności od preferencji. Alternatywne burgery bez wołowiny Pod względem wartości odżywczych zawartość białka w burgerach z indyka, kurczaka lub łososia jest podobna w porównaniu do burgera wołowego o podobnej wielkości. Hamburgery z indyka i kurczaka mogą być nieco chudsze w zależności od rodzaju użytego (np. 85% lub 90%), a hamburgery z łososia mają wyższą zawartość zdrowych dla serca kwasów tłuszczowych omega-3. Wegetariańskie burgery zrobione ze zbóż, fasoli i różnych warzyw mogą mieć nieco mniej białka w porównaniu z ich odpowiednikami pochodzenia zwierzęcego, ale zawierają więcej błonnika i węglowodanów. Inne burgery z alternatywnym mięsem składają się z różnych źródeł białek roślinnych, takich jak groszek, ryż i fasola, i chociaż są nieco bardziej przetworzone, stanowią kolejną opcję dla tych, którzy próbują dodać do diety więcej posiłków roślinnych.

10 nawyków żywieniowych naturalnie szczupłych ludzi Zdrowsze opcje? Oto i sztuczki na ich uzyskanie Dobrze jest zdekonstruować burgera, aby stworzyć zdrowy i satysfakcjonujący posiłek. Pomyśl o swoim źródle białka, o tym, gdzie i jak zamierzasz dodać warzywa do posiłku oraz jak możesz dodać dodatkowe źródło błonnika lub złożonych węglowodanów. Trochę tłuszczu z cienkiego kawałka sera lub awokado może również poprawić smak i nadać burgerowi większą sytość. Na przykład, jeśli gotujesz w domu, spróbuj wybrać wysokiej jakości białko, takie jak wołowina, od krów karmionych trawą oraz produkty pełnoziarniste lub z kiełkami dla błonnika i złożonych węglowodanów. Warzywa mogą nadal stanowić podstawę burgera. Dodaj świeży pomidor, sałatę, cebulę i ogórki, dodatki, takie jak grillowane szparagi, dynia i papryka, a nawet pieczone frytki ze słodkich ziemniaków. W zależności od poziomu głodu możesz sprawić, by posiłek był nieco mniej sycący, używając tylko połowy bułki lub umieszczając burgera na podłożu z zieleniną lub poprzez dodanie więcej nadzienia zamiast mięsa – trochę sera lub awokado. Ponieważ przyprawy takie jak keczup i sos barbecue mogą zawierać dużo cukru, należy uważać, dodając je do burgera. Możesz także spróbować innych aromatycznych opcji służących przyprawieniu i dodaniu smaku, takich jak pikle lub marynowana cebula przyjazna dla jelit.

