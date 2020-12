Znudziła ci się deska wędlin? Spróbuj więc zamknąć różne smakołyki... w słoiku

Jarcuterie swoją nazwą nawiązuje do angielskiego (a właściwie francuskiego, ale zapożyczonego przez Brytyjczyków) terminu charcuterie, oznaczającego deskę wędlin. Pierwszy człon w słowie jarcuterie, czyli jar, a po polsku „słoik” wskazuje, na czym ten nowy trend żywieniowy się opiera.

Na czym polega jarcuterie?

Jarcuterie oznacza przygotowywanie desek do wędlin w znacznie prostszej formie – umieszczenie znajdujących się zazwyczaj na niej składników w słoiku. Nic dziwnego, że pomysł zrodził się w czasach pandemii, kiedy nie możemy przebywać w większym gronie, nie organizuje się eleganckich przyjęć, więc nie ma i sensu przygotowywać ogromnych desek z przekąskami. Jarcuterie może stanowić porcję dla jednej osoby lub formę przekąski, towarzyszącej większemu daniu. Szczególnym zainteresowaniem jarcuterie cieszy się przed świętami 2020, ponieważ nie będziemy się w trakcie ich trwania gromadzić tak licznie, jak zazwyczaj. Jednak pomysł ten ma jeszcze inne „świąteczne” zadanie – sprawienie, byśmy, zamiast po ciężkostrawne i kaloryczne potrawy, sięgali częściej właśnie po przekąski.

Co może się znaleźć w jarcuterie?

Jarcuterie to połączenie deski wędlin i serów, a także koreczków owocowych. W słoiku znajdziesz owoce, wędliny, malutkie grzanki, oliwki, korniszony, a także to, co tylko przyjdzie ci do głowy. Wszystko umieszczone razem, na jednej wykałaczce. Jedzenie można układać w dowolne kształty, mieszać jego kolory. Oryginalna forma jarcuterie może zapewne spodoba się twoim bliskim, a gdy wróci już możliwość spotykania się w większym gronie, pomysł nie straci na swojej wartości.

Jak wykorzystać jarcuterie w święta?

Dobrym pomysłem na jak najlepsze wykorzystanie tego nowego jedzeniowego trendu w czasie świąt jest przygotowanie osobnego słoika dla każdego z domowników. Nie powinno to być szczególnie trudne, skoro i tak potrzebne jest zgromadzenie składników do jednego słoika – potem trzeba z nich tylko stworzyć odpowiednie mieszanki. Takie słoiki możesz też dostarczyć swoim przyjaciołom i zostawić jako niespodziankę pod ich drzwiami.

