Jak zmielić mak do makowca? Przygotowanie krok po kroku

Jak zmielić mak? Jeśli zastanawiasz się nad przyrządzeniem makowca na Boże Narodzenie (i nie tylko) postępuj według następujących kroków, które pomogą ci stworzyć ciasto z użyciem pysznej masy makowej.

Jak zmielić mak do makowca? Krok po kroku

1. Mak przed zmieleniem, aby nabrał intensywnego smaku, musi być moczony. Najlepiej zostaw go do namoczenia na całą noc, a dopiero potem – następnego dnia – kontynuuj wykonywanie pozostałych czynności. Co więcej, dzięki długiemu moczeniu, możesz potem krócej go gotować.

2. Kolejnego dnia rano opłucz mak na sicie pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie odsącz, co może potrwać nawet godzinę. Potem możesz już przystąpić do mielenia. Najlepiej zrobić to za pomocą maszynki o gęstym sicie. Wykonaj czynność trzy razy, by zmielić mak dokładnie.

3. Pamiętaj, że mak użyty do przygotowania makowca nie może być bardzo wilgotny, ponieważ ciasto wtedy nie wyjdzie dobrze. Jeśli po zmieleniu mak nadal pozostanie mokry, możesz dodać do niego kaszę manną lub bułkę tartą, mające właściwości zagęszczające.

4. Jeśli mak jest wykorzystywany do słodkich dań, jak makowiec, można go dodać po zmieleniu do aluminiowego garnka i zalać mlekiem, a następnie gotować na małym ogniu przez około 25 minut. Użyte mleko powinno być ciepłe, dodaj je według proporcji dwie szklanki mleka - jednak szklanka maku.

Czytaj też:

Makowce i ciasta z makiem. Swoje przepisy zdradził Andrzej Polan