Zacznij rok na słodko – z przepisem na mus czekoladowy od Ani Starmach

Przepis Ani Starmach na mus czekoladowy wymaga użycia tylko czterech składników. Jak go przygotować i co będzie ci do tego potrzebne?

Przepis Ani Starmach na mus czekoladowy

Składniki:

200 g gorzkiej czekolady

60 g cukru pudru

60 g masła

6 jajek

Sposób przygotowania:

Najpierw zagotuj w garnku szklankę wody, a następnie ustaw nad garnkiem miskę i umieść w niej kawałki połamanej czekolady. Unosząca się nad miską para wodna roztopi czekoladę. Jednak już gdy zacznie się ona topić, dodaj do niej masło, a po ich rozpuszczeniu ściągnij miskę znad garnka, wymieszaj i ostudź. Następnie oddziel białka od żółtek, dodaj żółtka do czekolady i całość wymieszaj. Potem dodaj jeszcze cukier puder i ponownie wymieszaj całość.

Białka ubij na sztywną pianę, 1/3 piany wymieszaj dokładnie z czekoladą, by stała się ona lżejsza. Kolejną porcję piany dodawaj i mieszaj z dużą delikatnością. Chodzi bowiem o to, by uzyskany mus był jak najbardziej puszysty. Gotowy mus przełóż do miseczki i schładzaj w lodówce. Najlepiej spożyć go dopiero po około godzinnym chłodzeniu.

