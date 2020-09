Czy masło jest zdrowe? Obalamy popularne mity

Masło a tłuszcze nasycone

– Samo masło nie jest niezdrowe – mówi dietetyk Brigitte Zeitlin. – Jest to forma tłuszczów nasyconych, więc musisz mieć kontrolę nad tym, ile ich spożywasz. Najlepiej jest utrzymywać spożycie masła na niskim poziomie, ale nie musisz go eliminować.

Jaka dokładna ilość tłuszczów nasyconych jest w porządku? Około 13 gramów, według American Heart Association. Jedna łyżka masła zawiera 7 gramów tłuszczów nasyconych.

Jeśli lubisz masło, dietetyk radzi, aby używać go w taki sposób, w jaki możesz skosztować jego smaku, na przykład posmaruj nim wytrawną muffinkę. Zamiast używać masła do gotowania, Zeitlin zaleca używanie zdrowych dla serca olejów kuchennych, takich jak oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia i olej z awokado. Nie używaj fałszywego masła lub margaryny, ponieważ są one bardziej przetworzone i zawierają niezdrowe tłuszcze trans.

Masło czy oliwa z oliwek?

Dietetyk Tracy Lockwood Beckerman zgadza się, że umiar jest kluczem, jeśli chodzi o masło. – Chociaż niewielka ilość masła może być rozsądnym dodatkiem do twojej diety, często przesadzamy, jeśli chodzi o wielkość porcji – mówi. – Spożywanie produktów bogatych w masło może prowadzić do niepotrzebnego przybierania na wadze i chorób serca, takich jak wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów. Używaj go oszczędnie przez cały dzień i, jeśli to możliwe, zamień na zdrowszego i bardziej odżywczego kuzyna masła, oliwę z oliwek, aby uzyskać więcej przeciwutleniaczy i zdrowych tłuszczów w swojej diecie.

Dietetyk Allison Baker mówi, że odrobina masła – znowu kluczem jest umiar – może sprawić, że zdrowa żywność będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. – Odrobina masła może sprawić, że brokuły, tosty pełnoziarniste lub chudy kawałek mięsa lub ryby będą treściwe i smaczne. Pomyśl o maśle jako narzędziu do przygotowywania zdrowej żywności o lepszym smaku.

Ponadto według Beckerman zawartość węglowodanów w maśle jest bardzo niska. Duża porcja zawiera tylko 0,1 grama i właśnie dlatego masło jest uwielbiane przez osoby na diecie ketogenicznej. Podsumowując, masło spożywane z umiarem jest absolutnie zdrowe.