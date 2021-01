Przechowywanie i gotowanie ryżu. Najważniejsze informacje o tym, jak to robić

W czym i gdzie oraz jak długo przechowywać ryż? Czy można go gotować w plastikowym woreczku? Jagna Niedzielska na swoim Instagramie rozwiała wszelkie „ryżowe” wątpliwości.

Przechowywanie ryżu

Ekspertka zaznacza, że ryż powinien być przechowywany w miejscu suchym i chłodnym, czyli np. w szafce kuchennej. Jednak nie w pobliżu piekarnika lub innego miejsca, w którym zmienia się temperatura. Właściwym rozwiązaniem jest też umieszczenie ryżu w słoiku. Jak zaznacza Jagna Niedzielska:

To też najlepsza ochrona przed molami. Jeśli mole pojawiły się mimo szklanego słoika, oznacza to, że zdążyły się tam zagnieździć jeszcze w sklepie.

Jeśli ryż będzie już ugotowany, należy umieścić go w lodówce w szklanej lub porcelanowej miseczce i przykryć talerzykiem oraz spożyć najpóźniej następnego dnia po ugotowaniu.

Jaki ryż kupić?

Najbezpieczniejszy jest ten dostępny w papierowych torebkach, jednak nie zawsze łatwo dostać go w sklepach. Jeśli kupisz więc ten w torebce plastikowej, przechowuj go później, jak wspomniano, w formie sypkiej w słoiczkach. Co ważne, nie należy też podgrzewać ryżu, gdy jest w plastikowej torebce:

W plastikowych woreczkach, w których sprzedaje się ryż, znajduje się szkodliwy dla nas bisfenol A. Podczas podgrzewania uwalnia się i przenika do produktu. BPA (Bisfenol A) zaburza gospodarkę hormonalną.

Jak gotować ryż?

Jagna Niedzielska radzi, by do gotowania ryżu bez woreczków użyć mniej wody niż wtedy, gdy gotujemy go w woreczkach, czyli skorzystać z proporcji 1:2 (ryż:woda). Dla 2-3 osób będzie to około 1 szklanki ryżu. Jeśli chcesz nadać ryżowi smak, gotuj go w wodzie z oliwą lub 1 łyżką masła bądź w bulionie. Co więcej, przed samym gotowaniem warto opłukać ryż pod gorącą wodą, a później gotować ze szczyptą soli, pod przykryciem, na małym gazie kuchenki.

Data ważności ryżu

Ryż najczęściej jest opatrzony etykietą „najlepiej spożyć przed”, co oznacza, że i po tym terminie może być zjedzony, jednak ziarna będą bardziej twarde.

