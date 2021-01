Czego nie jeść, by nie zwiększać bólu brzucha w czasie miesiączki? Podpowiadają dietetyczki

Holistycznie Zdrowi Mama to profil na Instagramie, na którym wspomniane wyżej ekspertki publikują posty dotyczące przede wszystkim odżywiania w czasie ciąży i karmienia piersią. W jednym z najnowszych wpisów wspomniały one jednak o tym, jakich potraw, przekąsek w czasie miesiączki lepiej nie spożywać, by nie intensyfikować bólu.

Lista produktów, po które w czasie miesiączki lepiej NIE sięgać

Poniższe produkty, jak zaznaczają dietetyczki z Holistycznie Zdrowi Mama, mogą nie tylko wzmagać dolegliwości bólowe, ale i (co często jest ze sobą powiązane) pogarszać samopoczucie. Należą do nich:

Napoje zawierające kofeinę, ponieważ może ona nasilać skurcze macicy

Cukier i słodkie przekąski, ponieważ podnoszą poziom glukozy we krwi

Alkohol, ponieważ odwadnia organizm, co może powodować bardziej obfite krwawienie

Tłuste potrawy, ponieważ powodują uczucie ciężkości i wzdęcia

Produkty odzwierzęce, ponieważ mogą nasilać ból i stany zapalne (tak działa np. tłuste mięso)

Solone przekąski, ponieważ sól sprzyja gromadzeniu wody w organizmie, co z kolei może prowadzić do wzdęć i uczucia ciężkości

Napoje gazowane – one także mogą powodować wzdęcia

