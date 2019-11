Grozi ci cukrzyca? Kiedy trzeba sprawdzić poziom cukru we krwi?

Cukrzyca typu 2 rozwija się powoli, chory może przez wiele lat nie odczuwać żadnych dolegliwości, gdyż choroba długo nie daje objawów. Przez ten czas systematycznie jednak niszczy naczynia krwionośne, a zmiany są nie do odwrócenia. Jedynym sposobem, by wcześnie wykryć cukrzycę typu 2 jest systematyczne wykonywanie badań poziomu glukozy we krwi. Dzięki temu można wykryć ją na takim etapie, gdy jest szansa opanować chorobę przy pomocy zmian w diecie i trybie życia, a przede wszystkim nie dopuścić do pojawienia się powikłań.

Kto jest w grupie ryzyka

Badanie sprawdzające poziom cukru we krwi powinien wykonać raz na 3 lata każdy powyżej 45. roku życia. Co roku takie badanie powinny wykonywać osoby z grup ryzyka, bez względu na wiek:

z nadwagą lub otyłością [BMI ≥ 25 lub obwód w talii > 80 cm (kobiety); > 94 cm (mężczyźni)],

z cukrzycą występującą w rodzinie (rodzice bądź rodzeństwo),

mało aktywne fizycznie,

z chorobą układu sercowo-naczyniowego,

z nadciśnieniem tętniczym (≥ 140/90 mm Hg),

z hiperlipidemią [stężenie cholesterolu HDL < 40 mg/dl (< 1,0 mmol/l) i/lub triglicerydów > 150 mg/dl (>1,7 mmol/l)],

kobiety, które miały cukrzycą ciążową,

kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała > 4 kg,

kobiety z zespołem policystycznych jajników.



Czy to cukrzyca

Prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo (w próbce krwi pobranej 8–14 godzin od ostatniego posiłku) to 70–99 mg/dl. Wynik 100-125 mg/dl świadczy o nieprawidłowej glikemii na czczo, a wynik powyżej 126 - o cukrzycy.

O cukrzycy świadczy też nieprawidłowy wynik tzw. glikemii przygodnej (sprawdzenie poziomu cukru we krwi niezależnie od posiłku) wynosi ≥ 200 mg/dl (a jednocześnie występują objawy hiperglikemii, jak wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie).

W przypadku sprawdzenia poziomu cukru w 120. minucie doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT) prawidłowy wynik to < 140 mg/dl. Wynik 140–199 mg/dl świadczy o nieprawidłowej tolerancji glukozy, a ≥ 200 mg/dl - o cukrzycy.

