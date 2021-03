Czym zastąpić słodycze? Zamienniki słodyczy

Ciasteczko do porannej kawy albo jeszcze lepiej słodka chałka, później batonik przy pracy, a po południu ciasto lub czekolada na podwieczorek. Od słodyczy łatwo się uzależnić i łatwo wpaść w spiralę, z której później ciężko się wyplątać. Bo cukier uzależnia i krok po kroku rujnuje nasze zdrowie.

Dlaczego cukier uzależnia?

Cukier nazywany jest białą śmiercią. Zawiera mnóstwo kalorii (380 kcal w 100 g!), podwyższa poziom glukozy we krwi, przez co organizm musi wzmóc produkcję insuliny, która ma go obniżyć.

W efekcie po chwilowym szczęściu, radości i wyrzucie endorfin spowodowanym zjedzeniem słodyczy, pojawia się ospałość i poczucie zmęczenia. Żeby wyjść z tego stanu, ponownie sięgamy po coś słodkiego – i tak wpadamy w cukrową spiralę.

Dlaczego warto zrezygnować z cukru?

Cukier niszczy organizm. Jest pożywką dla bakterii, odpowiada więc za pojawienie się próchnicy, nasila zmiany grzybicze w organizmie (przyczynia się nawet do częstego występowania infekcji intymnych). Powoduje nadwagę i otyłość, przyczynia się do wystąpienia chorób krążenia, może powodować insulinooporność, a w konsekwencji przyczynić się do rozwoju cukrzycy typu II. Cukier również powoduje zmiany skórne, nasila trądzik i powoduje przetłuszczanie się włosów.

Warto zdać sobie z tego sprawę i krok po kroku wprowadzić zmiany w diecie. Bo całkowita rezygnacja z cukru z dnia na dzień wcale nie jest łatwa, ale to nie znaczy, że niemożliwa.

Jak zrezygnować ze słodyczy? Kilka wskazówek:

Pozbądź się wszystkich zapasów zgromadzonych w szafkach. Jeśli nie będziesz miał nic pod ręką, łatwiej odmówisz sobie słodkiej przekąski.

Nie rezygnuj ze słodyczy z dnia na dzień. Zmiany wprowadzaj powoli, wtedy będą trwalsze. Zastąp zamiennikami cukru swój ulubiony słodki rytuał, np. zjedz suszone owoce zamiast ciasteczka do kawy albo przygotuj sobie owocowy koktajl na podwieczorek.

Dbaj o stałe pory posiłków. Jeśli nie będziesz głodny, nie zaczniesz szukać produktów bogatych w cukier.

Czym zastąpić słodycze?

Aby zrezygnować ze słodyczy, dobrze jest sięgnąć po zdrowe zamienniki cukru. Są nimi świeże i suszone owoce, zdrowe słodycze przygotowywane w domu, owocowe koktajle, a także desery przygotowywane z daktyli, awokado, migdałów, orzechów.

Zamienniki słodyczy

Świeże owoce

Owoce są naturalnym źródłem cukru, ale też witamin i mikroelementów. Najlepiej jest spożywać je w całości (np. na drugie śniadanie), bo wtedy wolniej wzrasta poziom glukozy we krwi, a organizm nie musi produkować tak dużo insuliny. Owoce można spożywać również w formie sałatek, koktajli lub też dodatku do jogurtu.

Dobrze jest sięgać po różne owoce, ponieważ każde mają inne właściwości, np. truskawki są bogate w witaminę C, jagody w witaminy C, A, PP i błonnik, jabłka pomagają oczyszczać organizm z toksyn i wspierają prace układu krwionośnego, a gruszki – zawierają jod, wspierają więc pracę tarczycy. Należy tylko uważać, by nie jeść zbyt dużo winogron i bananów, które są bogate w cukry.

Suszone owoce

Suszone owoce świetnie zastąpią tradycyjne batoniki i czekoladki i mogą stanowić dobry dodatek do kawy czy porannej owsianki lub jaglanki. Stanowią świetne źródło witamin (m.in. A, B, C, PP) i minerałów (magnezu, potasu, żelaza). Przy zakupie bakalii warto zwrócić uwagę na to, by nie zawierały dodatku cukru – same owoce są już wystarczającym źródłem cukru, nie trzeba ich dosładzać.

Pamiętajmy także, by nie stawiać znaku równości między suszonymi owocami a kandyzowanymi. Te drugie zawierają mnóstwo cukru, syropu glukozowo-fruktozowego lub miodu.

Zdrowe słodycze

Dobrymi zamiennikami cukru są również domowe słodycze. Do ich przygotowania warto przygotować erytrol, najzdrowszy cukier świata. Ma on 10 razy mniej kalorii niż biały cukier i nie wpływa negatywnie na zdrowie (nie powoduje próchnicy).

Świetnymi pomysłami na domowe słodycze są ciasteczka owsiane, placki bananowe, muffiny z owocami, jagielniki, brownie z fasoli. Wegańskich przepisów jest coraz więcej, warto je przejrzeć i wyczarować w domu kilka pysznych deserów.

Desery z daktyli i awokado

Daktyle to wspaniałe owoce, które pomogą nam przygotować w domu odpowiednik słonego karmelu. Dodane do herbatników albo kaszy jaglanej stworzą wspaniały podwieczorek, a jako krem świetnie skomponują się z naleśnikami, plackami. Zawierają witaminy A, B6, wapń, magnez, pomagają na zaparcia, chronią przed miażdżycą i nadciśnieniem.

Awokado to dobra baza do zrobienia zdrowych i pełnych składników odżywczych kremów. Krem czekoladowy z awokado (z dodatkiem banana i daktyli) pokochają wszystkie dzieci i nawet nie zorientują się, jak dużą bombę witamin właśnie zjadły.

Orzechy i migdały

Orzechy to źródło zdrowych kwasów tłuszczowych i błonnika. Zawierają kwas foliowy, witaminy E i K, magnez, potas, selen, przeciwutleniacze. Wspomagają pracę mózgu, zapobiegają otyłości, hamując nadmierny apetyt i wspomagając pracę układu trawiennego, działają przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.

