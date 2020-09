Co potrafią witaminy z grupy B? Ich niedobór jest niebezpieczny

Suplementy z witaminami z grupy B na ogół zawierają 8 witamin z grupy B w jednej kapsułce/tabletce. To bardzo wygodne, ponieważ nie trzeba połykać kilku różnych preparatów, pamiętać o ich zakupie itd. Ponieważ witaminy z grupy B znajdują się w wielu produktach, najprawdopodobniej nie występuje ryzyko wystąpienia niedoboru, o ile prowadzi się zbilansowaną dietę. Problem w tym, że nie każdy z nas odżywia się zdrowo.

Suplementy z witaminami z grupy B – dla kogo?

To, czy powinniśmy po nie sięgnąć, zależy od wielu czynników. Najlepiej wybrać się do lekarza i wykonać komplet badań. Czasem zapotrzebowanie na witaminy z grupy B jest wzrasta. Dotyczy to m.in.:

kobiet w ciąży,



kobiet karmiących,



osób starszych,



osób stosujących dietę wegetariańską i wegańską,



osób niedożywionych,



osób, które nadużywają alkoholu i kawy,

osób zmagających się z chorobami, powodującymi problemy z wchłanianiem się składników odżywczych i chorobami jelit,



osób przyjmujących niektóre leki.



Będąc u lekarza warto zapytać, czy stosowane leki mają wpływ na poziom lub przyswajanie witamin z grupy B z pożywienia. Takiej odpowiedzi powinien też udzielić farmaceuta.

Niedobór witamin z grupy B najczęściej objawia się zaburzeniami neurologicznymi, stanami zapalnymi skóry, problemami trawiennymi i ogólnym, złym samopoczuciem.

Suplementy z witaminami z grupy B – skład

W suplementach z witaminami z grupy B znajdziemy na ogół:

Chociaż wszystkie te witaminy mają wiele cech wspólnych, są potrzebne w różnych ilościach i wykazują różne działanie. Niekiedy może się okazać, że cierpimy na niedobór tylko jednej witaminy.

Suplementy z witaminami z grupy B – zalety stosowania

Poprawa ogólnego samopoczucia.



Redukcja stresu i poprawa nastroju.



Zmniejszenie lęku i niepokoju.



Wspomaganie leczenia depresji.



Witaminy z grupy B – dieta

Do najcenniejszych źródeł witamin z grupy B zaliczają się takie produkty jak:

W przypadku niedoboru konkretnej witaminy warto poszukać informacji na temat jej występowania w żywności. Ponieważ witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie, ich przedawkowanie (zarówno w ramach diety jak i suplementacji) jest mało prawdopodobne.

