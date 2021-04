Aminokwasy endogenne i egzogenne – co to jest? Źródła i rola w diecie

Białko, węglowodany, tłuszcze oraz witaminy i minerały to podstawa zdrowej diety. Aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować, niezbędne jest dostarczanie mu związków odpowiadających za przebieg podstawowych procesów biologicznych. Zaliczamy do nich składniki budulcowe, czyli aminokwasy, z których powstają białka. Grupy aminowe wpływają m.in. na funkcjonowanie naszego układu mięśniowego, układu nerwowego i hormonalnego, stanowiąc składnik niezbędny do syntezy białek oraz wytwarzania hormonów i neuroprzekaźników mózgowych.

Aminokwasy – co to jest?

O aminokwasach uczymy się już w szkole podstawowej, jednak rzadko wykorzystujemy zdobytą wiedzę w praktyce, czyli podczas komponowania codziennego jadłospisu. Grupy aminowe to niezwykle ważne dla naszego organizmu związki, bez których nie jest on w stanie prawidłowo funkcjonować. Niedobór aminokwasów oraz syntetyzowanych z nich białek powoduje poważne szkody w organizmie, sprzyjając rozwojowi wielu chorób. Aminokwasy dzielimy na aminokwasy egzogenne, aminokwasy względnie egzogenne i aminokwasy endogenne. Cechują się one różnymi właściwościami, które uzależnione są od ich budowy.

Aminokwasy białkowe to grupa 20 różnych związków, które biorą udział w rozmaitych reakcjach biochemicznych w organizmie, warunkując prawidłowe funkcjonowanie różnych układów. Część z nich wytwarzana jest z innych dostarczanych wraz z dietą lub występujących w organizmie związków. Do tej grupy aminokwasów białkowych zaliczamy aminokwasy endogenne, które prawidłowo funkcjonujący organizm jest w stanie wytworzyć (syntetyzować) w optymalnej ilości. Na szczególną uwagę każdego z nas zasługują aminokwasy egzogenne i względnie egzogenne, które powinniśmy dostarczać do organizmu wraz ze spożywanymi pokarmami. Aminokwasy egzogenne nie mogą być wytwarzane przez organizm i nie są w nim magazynowane, co sprawia, że powinny one stanowić podstawowy składnik zdrowej diety.

Podział aminokwasów. Aminokwasy egzogenne a endogenne

Aminokwasy białkowe to grupa 20 standardowych związków. Ich podział uwzględnia 8 aminokwasów egzogennych, 3 aminokwasy względnie egzogenne i 12 aminokwasów endogennych, z których 8 jest wytwarzanych w ludzkim organizmie. 3 aminokwasy względnie egzogenne syntetyzowane są z innych aminokwasów, dlatego nie są zaliczane do standardowej grupy 20 grup aminowych.

Do grupy aminokwasów endogennych zaliczamy glicynę, asparaginę, serynę, glutaminę, cysteinę, alaninę, kwas asparaginowy i kwas glutaminowy. Do aminokwasów egzogennych zaliczamy tryptofan, walinę, metioninę, lizynę, fenyloalaninę, izoleucynę, leucynę, treoninę. Aminokwasy względnie egzogenne to histydyna, tyrozyna i arginina – są one wytwarzane przez organizm, jednak nie zawsze w odpowiedniej ilości.

Źródła aminokwasów egzogennych

Aminokwasy egzogenne powinniśmy dostarczać do organizmu wraz z pożywieniem. Jak już zostało wspomniane, nie są one magazynowane, dlatego muszą stanowić składnik naszego codziennego jadłospisu. Stosując zdrową, bogatą w źródła pełnowartościowego białka oraz ubogą w produkty nadmiernie przetworzone dietę, nie musimy obawiać się wystąpienia poważnych niedoborów aminokwasów białkowych. Do najlepszych źródeł aminokwasów egzogennych zaliczamy produkty pochodzenia zwierzęcego, jednak występują one także w produktach roślinnych. Aminokwasy egzogenne możemy dostarczyć do organizmu, spożywając m.in.:

chude mięso,

jajka,

mleko,

żółty ser,

twaróg,

jogurt naturalny,

ryby,

owoce morza,

nasiona roślin strączkowych,

orzechy,

kasze gruboziarniste,

kuskus,

płatki owsiane,

ryż.

Podsumowując, aminokwasy białkowe to bardzo ważne dla naszego organizmu związki, które są niezbędne w celu syntezy białek. Białka stanowią podstawowy budulec organizmu ludzkiego, więc niedobory aminokwasów w diecie, na każdym etapie życia, są wyjątkowo szkodliwe i mogą prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń.

