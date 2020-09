7 przyczyn wymiotowania. Co wywołuje ten stan?

Kiedy podrażnienie lub choroba atakuje żołądek, to sygnał dla organizmu, że należy szybko opróżnić jego zawartość. Rezultatem są wymioty lub biegunka, które czasami występują razem. Jest wiele powodów, które powodują wymioty, a żaden z nich nie jest przyjemny.

Wymioty – 7 możliwych przyczyn

1. Stres i lęk

Czy kiedykolwiek powiedziano ci, że masz nerwowy żołądek? Połączenie jelit z mózgiem to coś, co dopiero zaczyna być rozumiane. Jednak kiedy jesteś pod wpływem stresu, strachu lub niepokoju, może to wpłynąć na twój żołądek. Te same hormony, które zwiększają się podczas stresu, czyli adrenalina i kortyzol, kierują przepływ krwi z jelit. Kiedy nie dostarczasz odpowiedniej ilości krwi do ważnych narządów, mięśnie brzucha będą się zaciskać, powodując usuwanie pokarmu z jelit.

2. Wirus żołądka

Powszechny problem żołądkowy jest oficjalnie nazywany wirusowym zapaleniem żołądka i jelit. To forma grypy, która atakuje jelita, ale nie jest to ta sama choroba, co grypa, która wywodzi się z układu oddechowego. Grypa żołądkowa powoduje zapalenie jelit. Możesz odczuwać bóle całego ciała, przeczyszczanie, biegunkę, gorączkę i dreszcze. Na szczęście ten stan ustępuje w ciągu kilku dni bez interwencji medycznej. Uważnie obserwuj spożycie płynów, ponieważ łatwo jest się odwodnić.

3. Choroba lokomocyjna

Czy kiedykolwiek odwracałeś głowę podczas jazdy samochodem i nagle poczułeś mdłości lub suchość w gardle? Twoje ucho wewnętrzne ściśle współpracuje z mózgiem, aby utrzymać równowagę. Jednak każde kołysanie lub nagłe wstrząsy mogą to odczucie zepsuć. Może się to zdarzyć, gdy jesteś na łodzi, samolocie lub podróżujesz samochodem. Kiedy masz chorobę lokomocyjną, odczuwasz mdłości w żołądku, zimne poty, masz wymioty lub biegunkę. Na szczęście jest to krótkotrwały problem, który prawie zawsze znika kilka godzin po podróży.

4. Clostridium difficile

Clostridium difficile (C diff) to bakteryjne zakażenie przewodu pokarmowego, które występuje po przyjęciu serii antybiotyków. Kiedy zażywasz leki, twoje ciało ma nieharmonijną równowagę dobrych i złych bakterii. Niektórzy nazywają to zapaleniem okrężnicy związanym z antybiotykami. Ten stan powoduje wymioty, skurcze, biegunkę i gorączkę. Jeśli masz osłabiony układ odpornościowy, możesz być bardziej podatny na tego typu infekcje niż osoby zdrowe.

5. Wrzody układ pokarmowego

Wrzody tworzą się w wyściółce żołądka lub w układzie pokarmowym. Mogą być spowodowane wieloma czynnikami, w tym złą dietą, stresem, nadmiernym piciem alkoholu i paleniem papierosów. Te rany powodują biegunkę, przeczyszczanie, nudności i niestrawność. Chociaż wrzody są bolesne, zwykle można je łatwo wyleczyć.

6. Ciąża

Nudności, wymioty i ciąża idą w parze. Podczas pierwszych 16 tygodni ciąży możesz odczuwać nudności spowodowane zmianami hormonalnymi. Specyficzne zapachy mogą powodować stan zwany nadmiernymi wymiotami ciążowymi, czyli ciągłymi nudnościami i chęcią wymiotów. Niektóre kobiety wymiotują kilka razy dziennie, a inne są odwodnione z powodu nadmiernego przeczyszczania. Możesz złagodzić objawy, jedząc słoną żywność lub inne słone potrawy, a także stawiając na małe, ale częste posiłki.

7. Zespół cyklicznych wymiotów

Możliwe są silne wymioty bez prawdziwej przyczyny. Te epizody mogą trwać wiele godzin lub nawet dni. Dzieją się bez powodu i jest to zjawisko medyczne. Niektórzy uważają, że są one wynikiem stresu, podczas gdy inni wiążą to z rodzinną historią migreny. Osoby z zespołem cyklicznych wymiotów odczuwają ulgę w unikaniu produktów zawierających kofeinę lub produkty mleczne, takie jak ser.

Jeśli zdarza ci się wymiotować, ale nie rozpoznajesz u siebie żadnej z tych przyczyn, powinieneś udać się do lekarza. Niekiedy wymioty pojawiają się od zatrucia metalami ciężkimi, ale mogą też być spowodowane zespołem jelita drażliwego, chorobą Leśniowskiego-Crohna, a nawet nowotworem.

