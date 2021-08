Co jeść, by żyć dłużej? 5 produktów, które spowalniają proces starzenia

Jeśli chcemy jak najdłużej być zdrowi i nie cierpieć z powodu przypadłości pojawiających się w miarę upływu lat, to w naszym codziennym pożywieniu nie powinno zabraknąć produktów zawierających tryptofan.

Tryptofan – klucz do... dłuższej młodości?

Tryptofan to aminokwas, który pełni wiele istotnych funkcji w naszym organizmie – jest w stanie poprawiać nasz nastrój i jakość snu (ułatwia walkę z bezsennością), a także chroni nasze oczy przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego i bierze udział w syntezie witaminy B3 i B6. Odpowiada za produkcję hormonu wzrostu, ułatwia odchudzanie i wspomaga laktację u kobiet, które karmią piersią dzieci.

Zdaniem naukowców ze Stanów Zjednoczonych tryptofan może odgrywać także istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom starzenia się naszego ciała. Okazuje się bowiem, że dieta uboga w ten składnik zmienia mikrobiotę jelitową i zwiększa podatność na stany zapalne, które przyspieszają ogólne wyniszczenie organizmu postępujące w miarę upływu lat.

Szczegółowe wyniki badań naukowych na ten temat zaprezentowano na łamach prestiżowego „International Journal of Molecular Sciences”

Co zatem jeść, by jak najdłużej być młodym? Oto lista pokarmów, w których można znaleźć sporo składnika, który przeciwdziała starzeniu się organizmu.

W których produktach jest najwięcej tryptofanu?

Pestki dyni



Zawierają 576 mg tryptofanu w 100 g. To zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich ziaren. Sporo tego poprawiającego nastrój składnika znajdziemy także w sezamie, słoneczniku i soi, a także w orzechach laskowych.



Chude mięso i zielone warzywa liściaste



Bogaty w tryptofan jest indyk. Znajdziemy go także w piersi kurczaka oraz w rybach (100 g tuńczyka ma 0,3 g tryptofanu, tyle samo makreli –0,26 g, a łososia – 0,25 g). Warto łączyć je z zielonymi warzywami liściastymi (tj. m.in. rukiew wodna lub jarmuż oraz brokuł), które także są zasobne w ten składnik.



Jajka, mozzarella i żółty ser.



W gotowanym jajku jest około 0,15 g tryptofanu. Zdecydowanie więcej znajdziemy go w mozzarelli – w 100 g tego sera jest około 0,52 g tryptofanu. Sporo zawiera go też żółty ser – w 100 g ma około 0,35 g tryptofanu.



Mleko i kakao



W 100 ml mleka jest około 0,4 g tryptofanu. Warto połączyć je z kakao, które ma nawet 0,29 mg tryptofanu w 100 g.



Owsianka z bananami



Płatki owsiane mogą zawierać około 150-180 mg tryptofanu. Najlepiej połączyć je z zasobnymi w ten składnik bananami, by jeszcze bardziej zwiększyć jego ilość w naszej codziennej diecie. Czytaj też:

