Naukowcy znaleźli nowy biomarker depresji

Depresja jest poważną chorobą, która, nieleczona, może prowadzić do śmierci. Niestety jest to już problem globalny, na zdecydowany wpływ ma tempo współczesnego życia. Chociaż depresję diagnozuję się dziś coraz częściej, a wizyta u psychiatry przestaje być tematem tabu, wciąż wiele osób nie uzyskuje w porę pomocy, bądź też ich stan i objawy utrudniają postawienie diagnozy, włączenie właściwych leków lub prawidłową ocenę postępu choroby. Najnowsze badania rzucają nowe światło na ten problem i w przyszłości mogą ułatwić leczenie chorych.

Badania nad depresją

Liczne badania wskazują na związek między depresją a przewlekłym stanem zapalnym, co prowadzi do ogólnej hipotezy, że zapalenie może być podstawową przyczyną depresji klinicznej. Próbując rozwikłać mechanizmy fizjologiczne, które mogą wyjaśniać depresję, naukowcy zbadali kilka ścieżek biologicznych prowadzących do stanu zapalnego.

Spośród nich tak zwany szlak kinureninowy (KYN) wzbudził pewne zainteresowanie. KYN jest jedną z kilku ścieżek metabolizmu tryptofanu – niezbędnego aminokwasu, który jest również prekursorem serotoniny, „hormonu szczęścia”. Poprzednie badania sugerowały, że niski poziom tryptofanu w organizmie może tłumaczyć depresję i zaburzenia snu.

Teraz profesor Kuniaki Saito i profesor Yasuko Yamamoto z Fujita Health University w Japonii wysunęli hipotezę, że metabolity – lub produkty powstałe w wyniku metabolizmu tryptofanu – szlaku KYN mogą służyć jako biomarkery, które mogą pomóc w identyfikacji ryzyka depresji.

Odkryli, że osoby zagrożone depresją mają wyższy poziom kwasu antranilowego w surowicy, a kobiety, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji, mają niższy poziom tryptofanu. Szlak KYN zużywa i metabolizuje tryptofan do kwasu antranilowego, zwiększając w ten sposób jego poziomy – fakt ten wzmacnia wyniki.

Czytaj także:

7 naturalnych sposobów na depresję i stany lękowe. Większość ludzi ich nie zna