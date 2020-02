Pięć sposobów na dobre zdrowie podczas karmienia piersią

Jedz zdrowo

Dobra dieta jest szczególnie ważna podczas karmienia piersią. Jedz zróżnicowane, zbilansowane pokarmy. Jeśli jesteś weganką, pomyśl o żywności wzbogaconej wapniem. Produkty pełnoziarniste, białko i warzywa pomagają regulować poziom cukru we krwi i mogą zmniejszyć apetyt na produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru. Ale karmienie piersią, które spala około 300 kalorii dziennie, nie jest to czas na redukcję kalorii.

Zadbaj o swoje zdrowie emocjonalne i psychiczne

Karmienie piersią, podobnie jak wszystkie elementy wczesnego rodzicielstwa, może różnić się od oczekiwań. Możesz czuć się zmęczona, sfrustrowana, zdezorientowana lub bezradna. Według badań przeprowadzonych w 2017 r. połowa matek doświadczyła problemów ze zdrowiem psychicznym w pewnym okresie ciąży lub w pierwszym roku po urodzeniu dziecka. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, zapytaj swojego lekarza rodzinnego, położną lub pielęgniarkę środowiskową o kliniki karmienia piersią i grupy wsparcia.

Odpocznij

Chęć zrelaksowania się może być, jak na ironię, stresujące, gdy twój harmonogram dnia jest podyktowany potrzebami małego dziecka. Zamiast zmuszać się do snu, ilekroć dziecko zasypia, po prostu spróbuj robić rzeczy, które cię uszczęśliwiają. Odpocznij. Nie musi to być sen – możesz po prostu leżeć na kanapie, oglądać telewizję lub słuchać muzyki. Rób wszystko, co pomoże ci poczuć się spokojnie.

Zwracaj uwagę na stan swoich piersi

Podczas karmienia piersią poświęć trochę czasu, aby spojrzeć na swoje piersi w lustrze i regularnie sprawdzać je. Jeśli zaczniesz odczuwać opuchliznę, zaczerwienienie jednej z piersi lub jeśli twoje piersi będą po prostu bolały, powiedz o tym lekarzowi, położnej lub pielęgniarce środowiskowej. Mogą to być wczesne objawy zapalenia sutka, bolesnego stanu spowodowanego nagromadzeniem mleka w piersi. Jeśli podejrzewasz, że może wystąpić zapalenie sutka, zaleca się masowanie dotkniętego obszaru pod ciepłym prysznicem, kontynuowanie karmienia piersią, próbowanie różnych pozycji karmienia w celu stymulacji zablokowanego obszaru i być może rozpoczęcie karmienia od chorej piersi, aby spróbować usunąć wszelkie blokady.

Zadbaj o plecy

Karmienie piersią może powodować bóle, szczególnie jeśli nie dbasz o pozycję. Istnieją różne pozycje karmienia piersią, które mogą odpowiadać matce i dziecku, od „kołyski”, poprzez leżenie płasko do leżenia na boku, a nawet pozycji „koala”. W internecie znajdziesz użyteczne zdjęcia i notatki na temat kilku z tych pozycji, można też poprosić o porady położną lub lekarza.

Czytaj także:

