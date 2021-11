Jak kupić dobre ziemniaki? Zwracaj uwagę na oznaczenia

W nazwach setek odmian ziemniaków można się pogubić. W Polsce jedne z popularniejszych to lubiana przez warszawiaków i mieszkańców centralnej Polski Irga, o jasnym, białym miąższu, czy chętniej wybierana na zachodnie Polski Bryza o bardziej żółtym kolorze. Nie trzeba jednak znać nazw odmian, aby wybrać dobre ziemniaki. O wiele ważniejsza jest znajomość typów kulinarnych.

Czym są typy kulinarne ziemniaka?

Każdy, kto sam gotuje, wie doskonale, że ziemniak ziemniakowi nierówny i inne ziemniaki będą lepsze do sałatki, inne do gotowania, a jeszcze inne do pieczenia. Typy kulinarne określają przede wszystkim konsystencję, a to sprawia, że w zależności od potrzeb, bez trudu wybierzemy odpowiednie warzywo.

Typy kulinarne ziemniaka

Ziemniaki dzielą się na cztery podstawowe typy kulinarne.

A – sałatkowe. Zawierają mniej skrobi, po ugotowaniu są twarde i nie rozpadają się. Idealne do sałatek i smażenia w plasterkach.

B – wszechstronnie użytkowe. Rozgniecie się je bez trudu widelcem, ale nie rozpadną się. Najlepsze do frytek, ziemniaczanych zapiekanek i zup.

C – mączyste. Zawierają sporo skrobi, są sypkie, przez co sprawdzą się w puree czy pyzach. To z tego typu zrobisz najlepsze placki ziemniaczane.

D – bardzo mączyste i suche. Ten rodzaj ziemniaków jest najmniej przydatny w kuchni.

Można także znaleźć typy pośrednie, które łączą właściwości tych podstawowych. Najczęściej to AB oraz BC. Dla przykładu wspomniana Irga jest określana jako typ B, natomiast Bryza już jako BC, czyli ziemniak bardziej mączysty.

Czy warto jeść ziemniaki?

Ziemniaki są uważane przez wielu za niepotrzebny zapychacz. Niesłusznie, bo zawierają sporo cennych dla zdrowia składników, m.in. witaminę C czy potas, który ma bardzo dobry wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Istotne jest to, jak przyrządzamy ziemniaki. Te gotowane w wodzie są lekkostrawne i niskokaloryczne. 100 g ugotowanych ziemniaków to nie więcej, niż 75 kalorii.

