Dalej uważasz ziemniaki za „skrobiowy zapychacz”? Te badania pokazały coś innego

Niedawne badanie przeprowadzone wśród dzieci w wieku od 9 do 18 lat sugeruje, że jedzenie ziemniaków może być skuteczną strategią na poprawę spożycia kluczowych składników odżywczych.

Badania nad dietą młodzieży

Naukowcy zebrali informacje żywieniowe od 16 633 dzieci uczestniczących w badaniu National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Następnie oceniali, w jakim stopniu dieta uczestników była zgodna z Wytycznymi żywieniowymi dla Amerykanów na lata 2015-2020. Ponad połowa badanych zgłosiła spożywanie dowolnej formy ziemniaków.

Okazało się, że wraz z ich wzrostem w diecie zwiększało się spożycie ważnych składników odżywczych – w tym błonnika pokarmowego i potasu – średni o 4,7 procent.

„Nasze odkrycia pokazują, że ziemniaki odgrywają ważną rolę w pomaganiu nastolatkom w lepszym spełnianiu zaleceń żywieniowych” – zauważył dr Victor Fulgoni, współautor badania.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nutrients.

Ziemniaki – drogocenne źródło błonnika, potasu i witaminy C

Wiadomo, że ziemniaki są jednym z warzyw oferujących najwięcej składników odżywczych (obok słodkich ziemniaków i marchwi), w tym potasu, błonnika, białka, witamin C i E, wapnia, żelaza i magnezu. Są jednym z najtańszych źródeł błonnika i jednym z najlepszych źródeł potasu w diecie. Jeden średni ziemniak dostarcza aż 30 proc. zalecanego dziennego spożycia witaminy C. Z tego powodu warto włączyć je do diety – zarówno wśród nastolatków, jak i dorosłych.

Jak zdrowo przygotować ziemniaki?

Najlepszym sposobem na przyrządzenie ziemniaków bez dużej ilości kalorii jest ugotowanie ich w wodzie lub na parze. Pieczenie zwiększy ilość kalorii na gram z powodu utraty wody, podobnie jak ucieranie z masłem lub śmietaną. Najmniej zdrowym sposobem jedzenia ziemniaków jest smażenie, ponieważ chłoną wtedy duże ilości oleju.

Wybierając ziemniaki, unikaj tych lekko zielonych. To oznaka, że były przechowywane w świetle i wytworzyły toksynę, która nadaje im taki kolor. Może ona podrażniać jelita i wywołać objawy ze strony układu pokarmowego. Jeśli to możliwe, trzymaj ziemniaki oddzielnie od innych rodzajów produktów. Zminimalizuje to ich narażenie na gazy etylenowe, które mogą przyspieszyć kiełkowanie lub gnicie.

