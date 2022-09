Uważaj na te substancje! Są dla mózgu bardziej groźne niż cukier

Chociaż cukier nazywany jest „białą śmiercią”, to najnowsze badania wskazują, że zastępowanie go sztucznymi słodzikami nie jest dobrym pomysłem. Okazuje się, że słodziki są dla mózgu bardziej groźnie niż cukier. Znajdują się w wielu produktach: napojach gazowanych i alkoholowych, gumach do żucia, słodyczach, budyniach, sosach, dressingach, a nawet w śledziach w zalewie octowej.

Badania na temat sztucznych słodzików prowadzone są równolegle w wielu krajach. Naukowcy z Wielkiej Brytanii wskazują, że sztuczne słodziki obecne w dietetycznych napojach zwiększają ryzyko rozwój chorób serca i mózgu aż o 40 proc. Eksperyment przeprowadzili w grupie 400 tys. osób. Spożywanie sztucznych słodzików zwiększa możliwość zachorowania na raka Naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych we Francji stwierdzili, że osoby spożywające sztuczne słodziki mają wyższe ryzyko zachorowania na raka. Wnioski z badań przedstawili po analizie danych 102 tys. dorosłych osób, z uwzględnieniem płci, masy ciała, aktywności fizycznej, nałogów oraz wykształcenia i wieku. Brali również pod uwagę choroby osób badanych, takie jak cukrzyca i nowotwory. Stosowanie sztucznych słodzików prowadzi do otyłości Badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazało, że picie napojów z zawartością sztucznych słodzików prowadzi do nadwagi i otyłości. Zwiększa ryzyko wielu schorzeń, w tym nowotworów. Według naukowców już sam słodki smak powoduje wyrzut hormonu, który obniża ilość cukru we krwi, co w konsekwencji powoduje, że czujemy się głodni i jemy więcej. Wyniki ich badań opublikowano na łamach „Cell Metabolism”. Największe obawy dotyczą aspartamu Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) w oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w Europie (EFSA) nie poddaje w wątpliwość bezpieczeństwa stosowania aspartamu. Zaleca unikanie aspartamu go w ciąży, w diecie małych dzieci i osób chorych na fenyloketonurię. Sztuczne słodziki – normy Słodziki mają ustalone w Unii Europejskiej normy dziennego spożycia, których nie należy przekraczać. Wynoszą dla: Aspartamu – 40 mg na kilogram masy ciała,

Acesulfamu K (E 950) –15 mg na kg masy ciała,

Sacharyny (E 954) –5 mg na kilogram masy ciała,

Sukralozy (E 955) –5 mg na kilogram masy ciała,



Neohesperydyny DC (E 959) – mg na kilogram masy ciała,



Neotamu (E961) –2 mg na kilogram masy ciała. Czytaj też:

