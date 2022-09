Która kawa ma najwięcej kofeiny?

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki aromatycznej małej czarnej. Niektórzy dodają do niej mleka, inni miodu, a jeszcze inni masła czy cynamonu. Niezależnie od dodatków, kawa pozwala nam się obudzić i pobudza organizm do pracy. Przyspiesza metabolizm, a także poprawia koncentrację, dzięki czemu łatwiej nam zabrać się za wykonywanie domowych obowiązków.

Działanie kawy może być jednak uzależnione od jej rodzaju, ponieważ nie wszystkie rodzaje kawy zawierają tyle samo kofeiny. Która kawa jest najmocniejsza, a która najsłabsza?

Ta kawa ma najwięcej kofeiny

Największą ilość kofeiny ma espresso, świeżo parzona kawa w ekspresie. Espresso przyrządzane ze zmielonych ziaren zawiera od 100 do 200 mg kofeiny. To dlatego traktowane jest jako kawa, która najmocniej pobudza organizm do pracy. Pijąc espresso, należy pamiętać o tym, by wypić również szklankę wody.

Druga w rankingu jest czarna kawa przyrządzana w ekspresie lub kawa mielona. Kubek czarnej kawy, bez dodatku mleka, zawiera około 70-100 mg kofeiny w zależności od rodzaju kawy. Kawa arabika ma bowiem niemal dwukrotnie mniej kofeiny niż kawa roubusta.

Ta kawa ma najmniej kofeiny

Najmniej kofeiny zawiera kawa rozpuszczalna. Działa ona najsłabiej, może być z tego względu zalecana osobom, które na wypicie mocnej kawy reagują przyspieszeniem akcji serca, drżeniem rąk czy pobudzeniem. W kubku kawy rozpuszczalnej zaparzonej z dwóch łyżeczek znajduje się 63 mg kofeiny.

Co ciekawe, więcej kofeiny może znajdować się w cappucino przyrządzanym na bazie mleka. Ilość kofeiny jest zależna od tego, czy do cappucino dodajemy jedno espresso czy też dwa. W tej sytuacji można dostarczyć do organizmu od 60 do 120 mg kofeiny.

