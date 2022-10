Jeść więcej i chudnąć? To możliwe. Czym jet „gęstość kalorii”?

Wiele osób stosując różnorodne diety, odczuwa głód i marzy o tym, żeby najeść się do syta. Okazuje się, że jest na to sposób. Trzeba tylko wybrać produkty o niskiej gęstości kalorycznej. Dietetycy tłumaczą, co to oznacza.

Termin „gęstość kalorii” oznacza liczbę kalorii w danej objętości lub wadze żywności. Używany jest zamiennie z „gęstością energii” wskazującą na ilość kalorii w 100 gramach żywności – tłumaczą dietetycy z portalu Health Line. Dla przykładu: warzywo zawierające 30 kalorii na 100 gramów ma niską gęstość kaloryczną, podczas gdy czekolada, która ma 550 kalorii na 100 gramów, ma bardzo wysoką gęstość kalorii. Wybór produktów o niskiej gęstości kalorii czy energii, pozwala na spożycie dużej ilość jedzenia, jednocześnie ograniczając kalorie. Prosty i skuteczny sposób odchudzania Ułożenie jadłospisu według tej zasady prowadzi do eliminacji wysokokalorycznej, przetworzonej żywności, która jest niezdrowa i prowadzi do otyłości. Żywność o niskiej gęstości kalorii to przede wszystkim zdrowe i bogate w składniki odżywcze produkty. Przykładem pożywnych, sycących, a jednocześnie niskokalorycznych produktów są: białka, warzywa i owoce. Badania potwierdzają, że osoby, które stosują diety o niskiej gęstości kalorycznej, spożywają mniej kalorii dziennie, co powoduje chudnięcie. Produkty o „niskiej gęstości kalorii” pozwalają ograniczyć głód Żywność o niskiej gęstości kalorii dostarcza mniejszej ilości tłuszczu i większej ilości wody i błonnika niż produkty o wysokiej gęstości. Pozwala to szybciej uzyskać uczucie sytości i zmniejszyć dzienne spożycie kalorii. Badania wskazują, że odpowiednio dobierając produkty, można ograniczyć aż o ponad 50 proc. kaloryczność dań. Dieta oparta na produktach o niskiej gęstości kalorii poprawia stan zdrowia Zmniejsza spożycie przetworzonej, niezdrowej żywności.

Wprowadza do jadłospisu niskokaloryczne pożywne produkty.

Wysokiej jakości białka, zalecane w diecie mogą pomóc w utracie wagi.

Dostarcza owoców i warzyw bogatych w mikroelementy i przeciwutleniacze.

Zmniejsza spożycia kalorii i powoduje utratę wagi, co znacząco wpływa na poprawę zdrowia.

Czytaj też:

Ten owoc zregeneruje stłuszczoną wątrobę. Jedz go codziennie