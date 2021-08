Nie każdy powinien jeść gruszki. Sprawdź, komu mogą zaszkodzić

Gruszki kojarzą się z późnym latem i wczesną jesienią. Owoce te chętnie spożywamy na surowo, dodajemy do domowych wypieków, owocowych i owocowo-warzywnych koktajli, soków i przetworów na zimę. Zaletą tych owoców jest dostępność wielu odmian o zróżnicowanym smaku. Możemy je dodawać do wypieków i słodkich deserów oraz wykwintnych dań np. mięsnych i warzywnych.

Gruszki – wartości odżywcze

100 g gruszki to około 57 kcal (w zależności od odmiany). Owoce te są bogatym źródłem błonnika oraz witamin, minerałów i kwasów owocowych. Dzięki spożywaniu gruszek możemy uzupełnić niedobory m.in. witaminy A, C i E witamin z grupy B, żelaza, potasu, jodu, boru, magnezu, fosforu i wapnia. Gruszki są bogatym źródłem kwasu foliowego, więc powinny znaleźć się w diecie kobiet ciężarnych.

Gruszki – działanie prozdrowotne

Właściwości prozdrowotne gruszek związane są z ich wartościami odżywczymi. Dzięki temu, że owoce te dostarczają do organizmu potas, doskonale wspierają walkę z wysokim ciśnieniem tętniczym i wspomagają pracę serca, a także chronią przed udarem. Witaminy A, C i E to silne, naturalne antyoksydanty, które walczą z wolnymi rodnikami tlenowymi, redukując ryzyko zachorowania na nowotwory. Antyoksydanty spowalniają też procesy starzenia się organizmu, wpływając na nasz wygląd zewnętrzny i samopoczucie.

Częste spożywanie gruszek może wspomóc leczenie schorzeń tarczycy (które związane są z niedoborem jodu), zapobiega zaparciom oraz biegunkom, a także pomaga uzupełnić niedobory wody w organizmie.

Ze względu na sporą ilość błonnika pokarmowego gruszki wspomagają pracę układu pokarmowego i chronią przed nowotworami jelita grubego, które w zdecydowanej większości przypadków związane są ze stosowaniem złej diety. Co więcej, błonnik pokarmowy usprawnia metabolizm, pomaga usuwać z organizmu szkodliwe toksyny i zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Obecne w gruszkach kwasy owocowe stymulują procesy trawienne, co sprawia, że owoce te polecane są m.in. seniorom na pobudzenie apetytu.

Kto nie powinien jeść gruszek?

Gruszki dostarczają do naszego organizmu cukry owocowe, więc nie powinny po nie sięgać osoby, których organizm nie toleruje fruktozy. Ze względu na niski indeks glikemiczny duże ilości gruszek nie są wskazane dla diabetyków, aby nie doprowadzić do nagłych wahań poziomu glukozy we krwi.

Gruszki mogą uczulać, dlatego ostrożnie należy wprowadzać je do diety niemowląt oraz małych dzieci. Często uczulenie na gruszki idzie w parze z uczuleniem na pyłki roślin oraz zboża i seler.

Po gruszki nie powinny też sięgać osoby chorujące na zapalenie jelit i inne schorzenia układu pokarmowego, które wymagają stosowania diety niskobłonnikowej. Chory woreczek żółciowy jest bezwzględnym wskazaniem do rezygnacji ze spożywania gruszek, ponieważ mogą one nasilać nieprzyjemne dolegliwości i nadmiernie obciążać osłabiony chorobą układ pokarmowy, powodując m.in. wzdęcia.

Czytaj też:

Jesz dużo owoców? Zmniejszasz ryzyko choroby Alzheimera