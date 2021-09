Grzyby jadalne i ich trujące odpowiedniki: potrafisz je rozpoznać?

Jesień to czas na grzybobranie, które z kolei stanowi świetny sposób na weekendową rozrywkę. I jest też przecież formą aktywności fizycznej. Warto jednak zachować ostrożność i wybierać grzyby uważnie, by - w najlepszym razie - nie cierpieć potem na bóle brzucha i nudności.

Które grzyby są ze sobą mylone najczęściej?

Prym wśród grzybów często mylonych z innymi wiodą... kurki i kanie. Choć oba te rodzaje grzybów są bardzo charakterystyczne, mają również swoje bardzo podobne i niejadalne bądź trujące odpowiedniki. W przypadku kurek jest to niejadalna lisówka pomarańczowa, a w przypadku kani - trujący i mogący powodować nawet śmierć muchomor sromotnikowy. Z innym grzybem można by też pomylić swojskiego rydza, gąskę zieloną, a nawet pieczarkę.

Jak nie pomylić grzyba trującego z jadalnym?

Aby ułatwić wam rozpoznanie jadalnych grzybów w całym ich leśnym bogactwie, przygotowaliśmy zestawienie najczęściej mylonych ze sobą gatunków. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego grzybobrania!

Kurka, czyli pieprznik jadalny

Słynna kurka (Cantharellus cibarius), choć charakterystyczna, ma swój niejadalny odpowiednik - lisówkę pomarańczową. Kurka ma bardziej żółtą barwę od lisówki, jej trzonek jest gruby i krótki. Co więcej, miąższ kurki jest blady w porównaniu z intensywnie pomarańczową barwą lisówki. Blaszki kurki są szeroko rozstawione.



Lisówka pomarańczowa

Lisówka pomarańczowa (Hygrophoropsis aurantiaca) na pierwszy rzut oka przypomina kurkę. Jednak wystarczy się bliżej przyjrzeć, by zauważyć różnice: W porównaniu ze swoim jadalnym odpowiednikiem jest bardziej pomarańczowa, wyróżnia ją długi i cienki trzon, ciemniejsze owocniki i gęsto rozstawione blaszki. Zjedzenie lisówki pomarańczowej może powodować dolegliwości gastryczne.



Gąska zielona

Gąska zielona (Tricholoma equestre) to jadalny grzyb, który wyróżnia się siarkowożółtymi blaszkami, które ciasno do siebie przylegają. Bywa często mylony z groźnym muchomorem sromotnikowym.



Muchomor sromotnikowy

Muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides) jest śmiertelnie trującym grzybem, podobnym do gąski zielonej. Jest jednak jedna cecha, która bardzo go od niej odróżnia - białe blaszki. Muchomor u podstawy trzonu ma również białą pochwę.



Rydz

Rydz (Lactarius deliciosus) to jadalny i lubiany przez wielu smakoszy grzyb. Wyróżnia się marchewkowym miąższem, który - rozcięty - wydziela mleczko o tej samej barwie. Gdy jego blaszka zostaje uszkodzona - zielenieje.



Mleczaj wełnianka

Mleczaj wełnianka (Lactarius torminosus) to groźny i niejadalny grzyb, który jest często mylony z rydzem. Jednak w przeciwieństwie do niego wydziela różowy miąższ, a jego kapelusz jest pokryty charakterystycznymi wyrostkami.



Czubajka kania

Czubajka kania (Macrolepiota procera) wyróżnia się wyglądem na tle innych grzybów, jednak można ją pomylić z jednym, bardzo groźnym grzybem - muchomorem sromotnikowym. Warto więc pamiętać, że kania nie ma przyrośniętego trzonu do kapelusza, za to garb jest u niej bardziej wyraźny niż w przypadku muchomora.



Muchomor sromotnikowy

Muchomor sromotnikowy, który już pojawił się w naszym zestawieniu, jest grzybem, którego spożycie może bardzo poważnie uszkodzić wątrobę, a nawet doprowadzić do śmierci. Jak go odróżnić od kani? Jego trzon jest przyrośnięty do kapelusza, a garb - mniej zauważalny.



Pieczarka łąkowa

Pieczarka łąkowa (Agaricus campestris) nazywana również polną, to bardzo rozpoznawalny i znany Polakom grzyb. Nie rośnie w lasach, a na łąkach, polach oddalonych od miast, więc jeśli w lesie pojawi się grzyb ją przypominający, lepiej go nie zrywać. Bo to nie pieczarka.



Muchomor jadowity

Muchomor jadowity to leśny i bardziej niebezpieczny sobowtór pieczarki. Najczęściej rośnie w górskich lasach iglastych, jednak zarówno w Polsce, jak i Europie występuje rzadko. Od dojrzałej pieczarki różni go to, że jego blaszki są białe, a u pieczarek - różowawe lub brązowawe. Niestety, można go pomylić z młodą pieczarką, którą również charakteryzują białe blaszki.

