6 zasad bezpiecznego grzybobrania. Te błędy można przypłacić życiem

Sezon grzybowy zaczyna zwabiać do lasu zaprawionych w bojach grzybiarzy oraz osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z tym „sportem”. Zbieranie grzybów to dobry sposób na aktywność i relaks, jednak nie zawsze musi nam ono wyjść na zdrowie. Co roku, oprócz tragicznych przypadków śmierci i niewydolności nerek oraz wątroby spowodowanych zjedzeniem grzybów trujących, zwiększa się także liczba wypadków podczas grzybobrania. Jak bezpiecznie zbierać grzyby?

Grzybobranie czas zacząć…

Grzybobranie wydaje się bezpiecznym sposobem obcowania z naturą, jednak to tylko pozory, bo nawet doświadczeni grzybiarze popełniają fatalne w sutkach błędy.

Jak przygotować się do zbierania grzybów? Na początek warto kupić atlas grzybów i dokładnie go przestudiować, bo odróżnienie grzyba jadalnego od trującego może być bardzo trudne, zwłaszcza w początkowej fazie ich wzrostu. Co więcej, na grzyby trzeba się odpowiednio ubrać (wysokie buty z antypoślizgową podeszwą, odzież z długim rękawem) i zabrać ze sobą „zestaw awaryjny”, czyli wodę, energetyczne przekąski, pelerynę przeciwdeszczową, koc termiczny, a także podręczną apteczkę.

Czy to naprawdę konieczne, jeżeli idziemy do pobliskiego lasu, który doskonale znamy? W tym przypadku można polemizować, ale warto pamiętać o dobrym przygotowaniu, gdy udajemy się w nieznany nam teren, bo grzybobranie jest jednym z ulubionych zajęć turystów odwiedzających np. Bieszczady. Na grzybach przyda się też naładowany telefon oraz powerbank, bo zgubić możemy się nawet w doskonale znanym nam terenie; możemy się też źle poczuć – tutaj warto pomyśleć o bliskich nam osobach starszych, które samotnie udają się na grzyby.

Zasady bezpiecznego grzybobrania, które mogą uratować nam życie

Stosując się do poniższych zasad, zminimalizujesz ryzyko, jakim jest zebranie grzybów trujących oraz w pełni wykorzystasz okazję do obcowania z przyrodą.

1. Zbieraj jedynie grzyby, które znasz

Grzyby jadalne i grzyby trujące można łatwo pomylić, dlatego dobry atlas grzybów to podstawa. Można zabrać go ze sobą do lasu i na miejscu sprawdzić cechy charakterystyczne różnych gatunków grzybów.

2. Nie próbuj grzybów w celu sprawdzenia, czy są gorzkie lub pieką w język

Ta metoda naszych babć to typowa „rosyjska ruletka”, bo może się zdarzyć, że nawet znikoma ilość toksyn, które przedostaną się do naszego organizmu podczas próbowania grzybów, spowoduje złe samopoczucie np. w przypadku alergików. Co więcej, niektóre grzyby trujące mają bardzo przyjemny smak!

3. Zbieraj tylko grzyby rurkowe

Pod kapeluszem grzyba znajdują się charakterystyczne blaszki lub rurki. W przypadku grzybów rurkowych niebezpieczeństwo natrafienia na nieznany grzyb trujący jest minimalne. Początkujący grzybiarze powinni grzyby blaszkowe poddać ocenie specjalisty – w większości miast możliwe jest bezpłatne zbadanie zebranych grzybów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

4. Nie zbieraj grzybów w początkowej fazie wzrostu

Grzyby, które dopiero się rozwijają trudno od siebie odróżnić. Właśnie dlatego najlepiej zbierać dorodne okazy, które są już dobrze wykształcone i możemy bez problemu odróżnić je od podobnych „trujaków”.

5. Nie zbieraj grzybów na terenie zanieczyszczonym

Grzyby chłoną szkodliwe związki, dlatego nie należy ich zbierać przy ruchliwych ulicach, na terenach wokół fabryk i zakładów przetwórstwa chemicznego (także nieczynnych) oraz w okolicy legalnych i „dzikich” wysypisk śmieci.

Aby zachować bezpieczeństwo w lesie, pamiętaj też o tym, aby nie zbierać grzybów na terenie, na którym znajdują się uschnięte lub częściowo powalone drzewa oraz na stromych zboczach leśnych wąwozów i potoków.

6. Szanuj leśny ekosystem i pamiętaj, że nie jesteś na swoim terenie

Udając się do lasu, pamiętaj o tym, aby:

nie niszczyć grzybów trujących,



nie wyrywać grzybów jadalnych razem z grzybnią,



nie pozostawiać po sobie śmieci,



nie zbliżać się do leśnych zwierząt (jeżeli wydają się oswojone, mogą chorować na wściekliznę!) i unikać miejsc, w których zauważysz odciski łap niedźwiedzia.

Podczas spotkania np. z niedźwiedziem nie rób zdjęć i nie uciekaj! Jedyną linią obrony w tym przypadku powinno być spokojne położenie się na ziemi i „udawanie martwego”. Można przybrać pozycję płodową lub położyć się na brzuchu, osłaniając ramionami głowę oraz szyję.